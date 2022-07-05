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【網絡監管】英國擬加強互聯網法律　打擊俄羅斯虛假訊息

科技 10:40 2022/07/05

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而英國通訊監管機構Ofcom將制定業務守則，幫助社交媒體公司遵守法律，並有權對違規行為進行罰款。（法新社）

俄烏兩國開戰已超過4個月，互聯網上一直充斥不少虛假訊息，意圖誤導公眾對該戰事的看法。英國政府表示，正提議制定一項新的法律，要求各社交平台積極、主動地處理俄羅斯等外國國家發布的虛假訊息。

【違規行為】TikTok色情內容及虛假賬戶數量激增　首季刪逾1.02億條影片

英國政府表示，新法律將處理Meta的Facebook和Twitter等平台上的虛假賬戶，因為這些賬戶雖然是在國外建立，卻會影響當地的選舉或法庭訴訟。

【網絡攻擊】黑客持續攻擊烏克蘭官員手機　高官：主要透過惡意軟件入侵

據悉，該項法律或會在本屆議會期間通過一項修正案，將《國家安全法案》（National Security Bill）和《線上安全法案》（Online Safety Bill）聯繫起來，這兩項法案都在政府目前的計劃中。而英國通訊監管機構Ofcom將制定業務守則，幫助社交媒體公司遵守法律，並有權對違規行為進行罰款。

英國數碼部部長Nadine Dorries指出，就俄羅斯入侵烏克蘭一事，俄方已表明是如何利用社交媒體來傳播有關其行動的謊言。她強調：「我們不能允許外國或其傀儡利用互聯網進行敵對的網絡戰爭，因此我們需要加強新的互聯網安全保護措施，以確保社交媒體公司能夠識別並根除這些虛假訊息。」

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

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責任編輯：陳卓賢

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