商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？

商湯 （00020） 部份上市限售股份解禁，觸發股價大瀉，繼上周四（30日）急挫47%後，周一（4日）再跌18%，青姐對商湯業務長綫仍然看好，想知有咩入市策略？ （ 速睇點選 10：40 – 20：25）

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