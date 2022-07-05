  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？

股市 10:45 2022/07/05

分享：

分享：

商湯 （00020） 部份上市限售股份解禁，觸發股價大瀉，繼上周四（30日）急挫47%後，周一（4日）再跌18%，青姐對商湯業務長綫仍然看好，想知有咩入市策略？    （ 速睇點選 10：40 – 20：25）

記得收看今集：【青姐話】向上游 唔使愁

更多精彩節目， 即click：

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
2022/07/04
港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
2022/07/04
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
2022/07/04
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊
2022/07/04
下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊
MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知
2022/07/04
MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知

你可能感興趣

港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
12:23 2022/07/04
港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
12:45 2022/07/04
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
14:02 2022/07/04
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？

最新專欄文章 更多

MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知
2022/07/04
MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知
Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？
2022/07/04
Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？
下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊
2022/07/04
下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊
車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？
2022/07/04
車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？
小米1810逃生門　跌穿幾錢要落車？
2022/07/04
小米1810逃生門　跌穿幾錢要落車？
撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價 通脹

上一篇文章

【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期　股份禁售前一個月CCASS倉位增9倍

下一篇文章

【中國經濟】財新中國6月服務業PMI升至54.5　結束連續3個月收縮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款