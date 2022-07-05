商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？ 股市 10:45 2022/07/05 分享： 分享： 商湯 （00020） 部份上市限售股份解禁，觸發股價大瀉，繼上周四（30日）急挫47%後，周一（4日）再跌18%，青姐對商湯業務長綫仍然看好，想知有咩入市策略？ （ 速睇點選 10：40 – 20：25） 記得收看今集：【青姐話】向上游 唔使愁 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 【ET財智Talk】加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵 立即收看！ 【ET開市直擊】油價會否災難式衝高 電力股繼續發力？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 2022/07/04 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 2022/07/04 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 2022/07/04 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 2022/07/04 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 2022/07/04 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 你可能感興趣 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 12:23 2022/07/04 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 12:45 2022/07/04 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 14:02 2022/07/04 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 最新專欄文章 更多 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 2022/07/04 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？ 2022/07/04 Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？ 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 2022/07/04 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？ 2022/07/04 車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？ 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 2022/07/04 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價 通脹