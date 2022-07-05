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【異動股】移卡插15%創一個月低　擬發7000萬美元可轉換債券

股市 09:56 2022/07/05

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【異動股】移卡插15%創一個月低　擬發7000萬美元可轉換債券

移卡 （09923） 擬發行於2027年到期7000萬美元可轉換債券，年利率6.25厘。假設按初步轉換價每股23.32港元悉數轉換債券，可轉換為2355.18萬股轉換股份，相當於擴大後股本約4.95%。轉換價較昨日收市價22.4元溢價4.1%。

然而，移卡現插15.9%，報18.84元，創一個月低。

公司將所得款項淨額6810萬美元，其中，約80%用於拓展集團海外業務，包括跨境電子商務外滙/人民幣收款支付業務、收單及流動支付業務、軟件即服務（SaaS）數碼解決方案及到店電商服務，及新業務機會，以加速集團在上游下游產業的發展；及約20%用於加強公司於中國的競爭力，如產品研發、營銷及推廣及招聘，以進一步建設和加強商業數碼化生態系統。

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編輯：姚卓然

港股 電子支付 異動股 移卡（09923） SaaS 軟件

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