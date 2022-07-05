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【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Vauld凍結提款　聘請顧問研究潛在重組方案

Hot Talk 08:54 2022/07/05

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【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Vauld凍結提款　聘請顧問研究潛在重組

再有加密貨幣借貸平台觸礁。加密貨幣借貸平台Vauld表示，昨暫停了其平台上的所有提款、交易和存款，並聘請顧問來探索潛在的重組計劃。此成為Celsius和Babel Finance等之後，又一家公司面臨倒閉的加密貨幣公司。

Vauld表示，由於「動蕩的市場狀況」，公司正面臨「財務挑戰」，導致客戶自6月12日以來從該平台提取了超過1.977億美元，並指全因穩定幣下跌、Celsius暫停提款、三箭資本爆煲等影響。

公司表示已聘請Kroll Pte Limited作為其財務顧問，並分別聘請Cyril Amarchand Mangaldas 和 Rajah & Tann Singapore LLP 作為其在印度和新加坡的法律顧問。

就在公司表示「儘管市場狀況動盪，但仍繼續照常運營」之後不到三周，Vauld便停止了提款。在6月16日，Vauld首席執行官Bathija表示，公司運作如常，提款正在照常處理，未來將繼續如此，當時又指公司並無Celsius及三箭資本的任何曝露。

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編輯：姚卓然

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