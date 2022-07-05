香港經濟復甦的三條主線

回顧2022年上半年，中國香港經歷了疫情反彈、周邊需求放緩以及歐美貨幣緊縮政策加快落地的複合衝擊，一季度經濟收縮明顯；隨著疫情緩和，二季度經濟明顯回暖。展望下半年，雖然全球宏觀形勢仍存在不確定因素，但以提升香港經濟金融韌性為主線，推進經濟復甦進程的發力方向十分清晰。

第一，特區政府擴大消費券發放的規模與範圍，有望進一步提升居民消費能力。特區政府於今年4月發放新一輪第一階段電子消費券，當月零售業總銷貨價值同比增長11.7%（前值-13.8%），消費券提振消費作用明顯。第二階段電子消費券將於8月發放，此次消費券惠及更多在港居民，借助居民消費能力的提升、消費券的乘數效應，以及疫情好轉後消費場景的開放，預計將對下半年本地私人消費恢復提供有力支撐。

第二，舒緩企業經營壓力，有望加速勞工市場修復。「2022保就業」、「中小企融資擔保計劃」、「商業資料通」、多項稅務寬減（如利得稅寬減、非住宅物業差餉寬減等）和費用減免（如延長豁免或寬減34類政府收費12個月等）等計劃漸次推出，從緩解經營壓力與提供資金周轉兩方面向本地企業提供支援。香港4月製造業PMI重回榮枯線以上，扭轉了第一季度的收縮狀態，並於5月進一步上升至54.9，反映出了香港製造業、建築業與服務業景氣程度穩步提高，供給端復甦進一步推進。此外，「保就業」計劃再一次出台，向僱主提供為期三個月（2022年5-7月）的工資補貼，降低失業率效果顯現。

第三，香港金融服務業優勢顯著，但製造業發展仍有不足，圍繞提高自身競爭力為主線，揚長補短協同並進，有助於香港經濟發展提質增效。揚長——發揮連結內外的獨特優勢，鞏固專業競爭力。服務業一直是香港經濟增長的核心驅動力，但隨著邊際增長逐漸放緩，其核心競爭力有待進一步增強。香港背靠世界第二大經濟體，彌補了發展空間受限的劣勢，需繼續發揮連結內外的區位優勢，深化在服務內地企業「走出去」、「一帶一路」首選平台、RCEP區域經濟融合、人民幣國際化和粵港澳大灣區建設中的「超級連絡人」作用，鞏固香港國際金融中心競爭力。補短——發揮金融服務優勢，助力創科產業發展。近些年，香港製造業佔GDP比重較低，產業結構不均衡明顯。在來自新加坡等周邊競爭壓力不斷增加的情況下，僅依靠服務業帶動經濟增長的局面難以長期持續，需要培育經濟增長新引擎，以構建創科中心為目標的北部都會區應運而生。

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