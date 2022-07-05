【港股市況】恒生指數高開222點再上22000　阿里巴巴升逾2%、美團升近2%　商湯逆市跌半成再破底（不斷更新）

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【新股IPO】塗鴉智能首掛高開逾1% 一手帳面賺52元
美股隔晚休市，歐股普遍造好，美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅，港股今早高開逾200點，恒生指數開報22053點，升222點，再次重上22000點關口。恒生科技指數升1.5%，報4959點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升近2%；小米 （01810） 升逾1%。
【09：33】大市開市後升幅擴大至300點，恒指升307點，報22137點；科指升1.7%，報4969點。
【09：33】佳源 （02768） 升近兩成，高見0.58元。
【09：31】大新金融 （00440） 早段升逾6%，高見24元，成交達7.7億元。
【09：25】商湯 （00020） 禁售期過跌勢未止，股價今早逆市續低開逾5%，開報2.4元再創上市後新低。
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？ 一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【09：24】比亞迪 （01211） 升1%，高盛唱好上調比亞迪目標價34%。
【大行報告】高盛料比亞迪新能源車市場份額持續增 目標價上調34%至405元
【09：23】塗鴉智能 （02391） 首掛開報19.56元，較招股價19.3元高近1.4%。
【09：21】恒生指數開報22053點，升222點，再次重上22000點關口。恒生科技指數升1.5%，報4959點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升近2%；小米 （01810） 升逾1%。
【美團3690】美團開市照彈近2% 創始人王興更新1.2億A股質押操作 另一創始人穆榮均減持16.6萬B股、套現近3268萬
【09：13】期指開報22040點，升225點或1%。
【08：41】塗鴉智能 （02391） 今日掛牌，昨日三大暗盤造好，較招股價19.3元高1.7%至3%，收報19.62至19.88元。
【08：36】恒指黑期升約277點，報22097點；道指期貨升116點，報31177點。
【08：26】【騰訊700回購】騰訊假後斥3億元再回購 6月28日以來已斥逾12億回購336萬股
【08：17】【小米1810】小米據報開始在越南生産手機 此前主要在中國、印度生産
【08：15】【內房危機】恒大明日起召開「20恒大01」債券持有人會議 提請其債券回售部分債券兌付日再延半年
【07：53】【新股IPO】智雲健康9955一手中籤率為50% 抽四手穩獲一手（附分配結果連結）
【07：50】【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅 惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅
【07：45】恒指夜期收市升128點，收報21943點，挑戰22000關。
【07：30】美股周一獨立紀念日休市一天，至於歐洲股市普遍造好，Stoxx 600指數收市升0.5%，法國升0.4%，德國數據欠佳，股市跌0.3%，英股升0.9%。
責任編輯︰梁浩碩