【港股市況】恒生指數曾轉跌　藥明生物抽升一成　商湯、快狗打車破底後轉升（不斷更新）

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【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名 股價轉升近一成
美股隔晚休市，歐股普遍造好，美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅，港股今早高開逾200點，恒生指數開報22053點，升222點，再次重上22000點關口。恒生科技指數升1.5%，報4959點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升近2%；小米 （01810） 升逾1%。
【11：49】融科 （02323） 瀉近6成，低見0.26元，成交1567萬元。
【11：47】恒指中午收市前升約140點，報21971點；科指升0.4%，報4903點。
【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.2%；深證、創業板指跌0.7%。
【11：26】藥明生物 （02269） 升一成，高見85.5元，成交14.6億元。
【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名 股價轉升近一成
【11：23】藥明生物 （02269） 直線拉升，升幅擴大至8%，高見83.8元。報道指美國商務部上周對藥明生物的子公司進行審查，若審查結果正面，藥明生物或可從「未經核實」名單中剔除。
【11：21】恒指再度轉升約80點，報21911點。科指升0.1%，報4890點。
【11：21】藥明生物 （02269） 股價造好，升逾4%，高見81.25元。
【11：18】【內房危機】佳兆業據報再度出售資產 傳中信系接手深圳商業大廈項目、貨值82億人幣
【11：11】大市轉跌，恒指最新跌4點，報21825點。科指跌0.5%，報4857點。
【11：07】小米 （01810） 最新跌3%，低見13.42元；美團（ （03690） 跌近2%。
【11：05】科指轉跌0.2%，報4875點；恒指升45點，報21875點。
【11：04】舜宇 （02382） 逆市跌逾4%，低見113.9元，另一手機孖寶瑞聲 （02018） 跌近2%。
【11：01】【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期 前兩日累跌近6成
【10：52】融科 （02323） 挫逾4成，低見0.39元，成交1018萬元。
【10：50】內地股市轉跌，恒指升幅收窄至約60點，低見21882點。
【10：48】長汽 （02333） 跌幅擴大至半成；吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 分別跌逾1%；廣汽 （02238） 轉跌0.7%。
【10：43】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近2%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌2%。
【10：37】港股最新升不足100點，報21922點，升91點；科指升0.3%，報4896點。
【10：34】港交所 （00388） 續跌逾1%，低見368元。
【10：33】大市升約165點，報21994點，再次回落至22000點以下。
【10：31】金融壹賬通 （06638） 於香港掛牌翌日，股價升逾4%，高見5.65元創上市後新高。
【10：27】快狗打車 （02246） 升幅擴大至近13%，高見12.62元。
【10：19】ATMX最新個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 轉跌逾1%。
【10：14】昨逆市造好的和黃醫藥 （00013） ，股價今早回吐近7%，低見21.75元。
【10：07】汽車股普遍轉跌，吉利 （00175） 跌0.1%；比亞迪 （01211） 跌0.4%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 升0.8%。
【10：05】大市升幅進一步收窄至200點內，報22025點，升195點；科指升0.9%，報4930點。
【10：04】捷心隆 （02115） 發盈喜，股價升近4成，破頂高見0.21元。捷心隆預計截至6月底止6個月的股東應佔純利按年增加約200%。
【10：01】阿里健康 （00241） 升逾6%；京東健康 （06618） 、平安好醫生 （01833） 升逾3%。
【09：56】【異動股】移卡插15%創一個月低 擬發7000萬美元可轉換債券
【09：56】港交所 （00388） 股價逆市再跌0.8%，低見371元。
【09：53】小米 （01810） 最新逆市轉跌逾1%，低見13.62元。
【09：51】商湯 （00020） 觸發市調機制。商湯今早破底低見2.38元後倒升，最新升逾3%，高見2.67元。
【09：50】快狗打車 （02246） 今早破底低見10.76元後，股價反彈倒升逾8%，高見12.28元。
【09：50】大市升勢略為回順，恒指最新升269點，報22100點，早段曾高見22198點。
【09：46】中國6月財新服務業PMI為54.5，高於預期的49.6及前值41.4。
【09：46】阿里巴巴 （09988） 升幅進一步擴大至逾4%，高見118.4元。
【09：39】阿里巴巴 （09988） 早段升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升0.6%。
【09：38】中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題交換了意見。
【中美貿易戰】劉鶴與美國財政部長耶倫通話 中方表達對取消關稅之關切
【09：37】大新金融 （00440） 升幅擴大至一成，高見26.45元。
【09：33】大市開市後升幅擴大至300點，恒指升307點，報22137點；科指升1.7%，報4969點。
【09：33】佳源 （02768） 升近兩成，高見0.58元。
【09：31】大新金融 （00440） 早段升逾6%，高見24元，成交達7.7億元。
【09：25】商湯 （00020） 禁售期過跌勢未止，股價今早逆市續低開逾5%，開報2.4元再創上市後新低。
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？ 一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【09：24】比亞迪 （01211） 升1%，高盛唱好上調比亞迪目標價34%。
【大行報告】高盛料比亞迪新能源車市場份額持續增 目標價上調34%至405元
【09：23】塗鴉智能 （02391） 首掛開報19.56元，較招股價19.3元高近1.4%。
【09：21】恒生指數開報22053點，升222點，再次重上22000點關口。恒生科技指數升1.5%，報4959點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升近2%；小米 （01810） 升逾1%。
【美團3690】美團開市照彈近2% 創始人王興更新1.2億A股質押操作 另一創始人穆榮均減持16.6萬B股、套現近3268萬
【09：13】期指開報22040點，升225點或1%。
【08：41】塗鴉智能 （02391） 今日掛牌，昨日三大暗盤造好，較招股價19.3元高1.7%至3%，收報19.62至19.88元。
【08：36】恒指黑期升約277點，報22097點；道指期貨升116點，報31177點。
【08：26】【騰訊700回購】騰訊假後斥3億元再回購 6月28日以來已斥逾12億回購336萬股
【08：17】【小米1810】小米據報開始在越南生産手機 此前主要在中國、印度生産
【08：15】【內房危機】恒大明日起召開「20恒大01」債券持有人會議 提請其債券回售部分債券兌付日再延半年
【07：53】【新股IPO】智雲健康9955一手中籤率為50% 抽四手穩獲一手（附分配結果連結）
【07：50】【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅 惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅
【07：45】恒指夜期收市升128點，收報21943點，挑戰22000關。
【07：30】美股周一獨立紀念日休市一天，至於歐洲股市普遍造好，Stoxx 600指數收市升0.5%，法國升0.4%，德國數據欠佳，股市跌0.3%，英股升0.9%。
責任編輯︰梁浩碩