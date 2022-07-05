【港股市況】恒指黑期升約277點　道指期貨升116點（不斷更新）

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香港經濟復甦的三條主線
美股隔晚休市，歐股普遍造好，美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅，恒指夜期向上，升約128點，報21943點。至於恒指黑期升約277點，報22097點；道指期貨升116點，報31177點。
【08：41】塗鴉智能 （02391） 今日掛牌，昨日三大暗盤造好，較招股價19.3元高1.7%至3%，收報19.62至19.88元。
【08：36】恒指黑期升約277點，報22097點；道指期貨升116點，報31177點。
【08：26】【騰訊700回購】騰訊假後斥3億元再回購 6月28日以來已斥逾12億回購336萬股
【08：17】【小米1810】小米據報開始在越南生産手機 此前主要在中國、印度生産
【08：15】【內房危機】恒大明日起召開「20恒大01」債券持有人會議 提請其債券回售部分債券兌付日再延半年
【07：53】【新股IPO】智雲健康9955一手中籤率為50% 抽四手穩獲一手（附分配結果連結）
【07：50】【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅 惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅
【07：45】恒指夜期收市升128點，收報21943點，挑戰22000關。
【07：30】美股周一獨立紀念日休市一天，至於歐洲股市普遍造好，Stoxx 600指數收市升0.5%，法國升0.4%，德國數據欠佳，股市跌0.3%，英股升0.9%。
責任編輯︰梁浩碩