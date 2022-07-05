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【港股市況】恒指黑期升約277點　道指期貨升116點（不斷更新）

股市 08:50 2022/07/05

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港股市況不斷更新

美股隔晚休市，歐股普遍造好，美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅，恒指夜期向上，升約128點，報21943點。至於恒指黑期升約277點，報22097點；道指期貨升116點，報31177點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：41】塗鴉智能 （02391） 今日掛牌，昨日三大暗盤造好，較招股價19.3元高1.7%至3%，收報19.62至19.88元。

【新股IPO】塗鴉智能暗盤收高　天齊鋰業孖展認購15億

【08：36】恒指黑期升約277點，報22097點；道指期貨升116點，報31177點。

【08：26】【騰訊700回購】騰訊假後斥3億元再回購　6月28日以來已斥逾12億回購336萬股

【08：17】【小米1810】小米據報開始在越南生産手機　此前主要在中國、印度生産

【08：15】【內房危機】恒大明日起召開「20恒大01」債券持有人會議　提請其債券回售部分債券兌付日再延半年

【07：53】【新股IPO】智雲健康9955一手中籤率為50%　抽四手穩獲一手（附分配結果連結）

【07：50】【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅　惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅

【07：45】恒指夜期收市升128點，收報21943點，挑戰22000關。

【07：30】美股周一獨立紀念日休市一天，至於歐洲股市普遍造好，Stoxx 600指數收市升0.5%，法國升0.4%，德國數據欠佳，股市跌0.3%，英股升0.9%。

【歐股收市】 歐股收市升0.54% 高盛料美進入技術衰退

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材

責任編輯︰梁浩碩

https：//dynamic.hket.com/article/Rbkv

港股 恒指夜期 恒生指數 期貨 美股 歐洲股

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