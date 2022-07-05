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【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅　惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅

宏觀解讀 07:50 2022/07/05

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【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅　惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅

美國總統拜登據報最早本周宣布取消對部分中國貨品加徵關稅，包括暫停徵收服裝、學習用品等消費品的關稅。另外，可能啟動針對行業補貼的新調查，或提高科技等戰略領域關稅。消息指，拜登尚未作出最終決定，宣布時間或有所延遲。

由於美國貿易代表辦公室檢視上任總統特朗普向中國貨加徵關稅的諮詢期於7月5日屆滿，給美國政府調整關稅的機會。

報道引述知情人士指，白宮已要求零售商承諾減關稅後減價，以紓緩通脹，但遭拒絕，指這是不切實際的預期。至於白宮發言人表示，政府尚未就關稅問題作出決定，但希望確保關稅與「經濟和戰略」優先事項保持一致，避免不必要的提高美國人的生活成本。

美國商務部長雷蒙多上個月曾表示，政府已決定維持對鋼、鋁的關稅，但正考慮取消對其他商品的關稅，稱取消像消費品，自行車等關稅可能是合情合理的。

拜登上月曾表示，將很快與中國國家主席習近平對話，又表示正權衡是否要對特朗普政府加徵的中國進口商品關稅採取行動。

【中美關係】美國據報爭取拜登、習近平通話　消息指最早7月進行

【中美貿易戰】美商務部長︰取消家品、單車等中國貨關稅有道理　鋼鋁關稅要保留

責任編輯︰梁浩碩

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貿易戰 關稅 美國 中國

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