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【新股IPO】智雲健康9955一手中籤率為50%　抽四手穩獲一手（附分配結果連結）

新股IPO 07:53 2022/07/05

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【新股IPO】智雲健康9955一手中籤率為50%　抽四手穩獲一手

智雲健康 （09955） 公布，發售價為每股30.5元，每手100股，一手中籤率為50%，抽四手（400股）穩獲一手，淨籌約4.8億元。公司將於明日正式掛牌上市。分配結果連結

是次招股香港公開發售部分獲輕微超額認購，合共已接獲8,629份有效申請，認購合共1498.9萬股，超額認購約7倍。國際發售獲輕微超額認購約1.15倍。

公司指，所籌得的資金約60%的所得款項淨額預計將用於業務擴張，將繼續實施「醫院為先」 戰略，擴大全國的醫院網絡；約25%的所得款項淨額預計將用於提高公司的醫學知識和技術能力，以加強在數字醫療行業的領導地位，並投資深化公司與行業參與者的聯繫， 提供更好的醫療。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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港股 IPO 智雲健康（09955）

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