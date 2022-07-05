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【ET財經早點1分鐘】美傳最快本周減關稅 夜期挑戰22000關 德國危機升溫 1991年以來首現貿易逆差

股市 06:55 2022/07/05

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美傳將減關稅    夜期挑戰22000關

美股休市、歐洲股市及夜期造好，夜期升128點，挑戰22000關。據外電報道，美國總統拜登最快本星期取消部份對中國的關稅，但會啟動針對行業的新調查，對科技等戰略領域的關稅或會被提高。

不過，美國有工會組織反對取消關稅，認為關稅有助保護美國就業，拜登一再承諾會成為美國史上最支持工會的總統，並指望11月的中期選舉得到工會的普遍支持。


德國危機升溫    1991年以來首現貿易逆差

德國5月出口按月意外下跌，進口進一步升2.7%，自1991年以來首次出現貿易逆差，能源、食品及製造業零件入口價格按年大增超過3成，反映受到俄烏戰爭及中國防疫措施對供應鏈造成嚴重影響，並打擊德國出口導向型經濟，通脹憂慮大幅升溫。

德國總理朔爾茨表示，需迅速採取行動應對生活成本的歷史性飈升。德國召集顧主、工會及央行的代表，緊急商討對策。總理表示，當前危機不會在未來幾星期結束，並加劇貧富差距。德國今年以來已實施超過300億歐元的紓困措施，包括免除一項電費附加費、公共交通車費減價、向兒童派100歐元及向納稅人派300歐元。

ETF通首日    港ETF產品吸8000萬北水

ETF通昨首日開通，據港交所數據，北水買ETF產品超過8000萬元，外資買A股ETF就達到1億5千萬元人民幣，反映資金北上較為火熱。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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