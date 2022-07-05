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芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆

環球政治 02:50 2022/07/05

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美國伊利諾伊州芝加哥附近的海蘭帕克市（Highland Park），周一（4日）國慶巡遊爆發槍擊造成6死40傷，22歲槍手其後落網。槍手自稱為饒舌歌手，犯案前曾在網上上載提及槍擊及暗黑風格的歌曲影片，被視為槍擊案預兆。

美非裔漢涉交通違規躲警追捕 身中最少60槍死亡 【下一頁】

事發於芝加哥巿區以北約40公里的海蘭帕克，當地周一早上10點左右開始巡遊，但開始未夠15分鐘已傳出槍聲。

外媒引述目擊者表示，在現場大約聽到20下槍聲，數百名參加巡遊及圍觀的民眾即時逃離現場。

警方估計槍手在巡遊路綫的其中一幢建築物屋頂向民眾開槍，呼籲民眾遠離事發區域。網上片段顯示，行人路上出現血跡，而附近有座椅、玩具和毯子散落一地。

警方其後透露共有6人死亡及40人受傷，並拘捕22歲槍手克里莫三世（Robert Bobby Crimo III）。網上資料顯示他來自海蘭帕克市一個意大利裔家庭，父親在當地經營一間熟食店。

哥本哈根商場槍擊案釀3死多人傷 22歲槍手被捕 【下一頁】

克里莫三世自稱為饒舌歌手，以藝名Awake在YouTube等平台發布說唱歌曲影片。其中一首歌MV顯示，克里莫三世戴著戰鬥頭盔站在明顯被嚴重毀壞的課室内，將子彈扔在地板上。

他在另一首歌的MV更描繪了與槍擊案十分相似的畫面，一個看起來似乎是開槍的疑犯，有一個受害者躺在地板上，另一名受害者則舉起雙手。

克里莫三世在YouTube經營兩個影片頻道，但兩個頻道都因違反社區守則而遭到刪除。

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責任編輯：鄭錦玲

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