▲ 【大行報告】高盛料比亞迪新能源車市場份額持續增 目標價上調34%至405元

高盛發表報告，預測中國新能源汽車銷量將從今年估算的520萬輛，升至明年估算的620萬輛，到2030年會增至1100萬輛，而比亞迪 （01211） 會在此市場的銷量份額，會由今年估算的28%，升至2030年的52%，意味8年的銷量年覆合增長率為18%。該行將比亞迪12個月目標價由此前的303元，升至405元，維持「確信買入」評級。

料比亞迪產品定價增長加速

報告指，比亞迪新上市的車輛比之前的車型貴2倍。與Tesla特斯拉（美：TSLA）Model 3和Model Y類似，比亞迪的高平均售價（ASP）車輛是由與舊ASP車輛相同的E3.0和雙模式平台製造。而當Model Y在特斯拉的銷量組合中從Model 3獲得份額時，該製造商的淨利潤率從去年第1季度的4.2%，擴大到今年第1季度的17.7%，兩款車型共享相同的平台，但Model Y的價格高出約30%。高盛預計，比亞迪在2022至23年將經歷一個類似的利潤率擴張周期，由其推出的高端車型驅動。預計比亞迪的定價增長將加速，因為該公司將其產品線集中在高ASP車型上。

高盛又預測，比亞迪的電池產能到2024年將超過377GWh。假設一輛比亞迪汽車平均使用40千瓦時，這樣的產能將滿足每年940萬輛電動車的生產，大大高於該行預測比亞迪2024年290萬輛的銷量，故相信比亞迪在向其他汽車製造商供應電池方面有很大潛力。

高盛改變對比亞迪估值方法

該行將估值方法從折現的現金流（DCF）轉為「各個部分的總和估價」（Sum-of-the-Parts），並將12個月的A/H股目標價提高到417元人民幣/405港元（原299元人民幣/303港元）。在新車銷量擴張、售價上升等因素推動下，該行估算比亞迪綜合收入在今年、明年、後年分別達到3440億元人民幣、4790億元人民幣、5930億元人民幣，按年分別增長59%、39%、24%。

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