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【MPF】積金局：去年5月得悉亞太餐飲拖欠供款後　一直主動跟進

Hot Talk 22:47 2022/07/04

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積金局表示，去年5月得悉亞太餐飲拖欠供款後，一直主動跟進。

就亞太餐飲（控股）有限公司拖欠強積金一事 ，積金局表示正與受影響員工跟進 。根據記錄，積金局自去年5月從受託人得悉該飲食集團出現拖欠強積金供款的情況後，一直主動跟進，並代受影響僱員入稟法院，提出民事申索追討拖欠供款及附加費。

另外，積金局近月亦接獲4宗該飲食集團旗下的食肆出現拖欠強積金供款的投訴，其中一宗經該局介入後，經已成功追回欠款，另外3宗投訴亦已入稟法院展開民事程序。

拖欠強積金最高罰款45萬元及監禁4年

積金局重申，高度重視僱主拖欠強積金供款的違規個案，僱主有責任為僱員依法定期及準時作出強積金供款，協助僱員追討僱主拖欠供款是積金局的首要職責。積金局一直透過行之有效的通報機制，包括受託人向局方的定期匯報，監察僱主處理強積金供款的情況，並會主動跟進違規個案。

一般情況下，如得悉有僱主未有根據強積金法例要求為僱員供款，局方首先會要求違規僱主盡快繳清拖欠供款及因拖欠供教款的附加費。如僱主仍拖欠供款，局方會採取進一步行動，包括代僱員入稟法院提出民事申索追討拖欠供款及附加費。

另外，如有足夠證據，積金局會經律政司及警方，向違規僱主提出刑事檢控。積金局又提醒所有僱主，拖欠強積金供款屬刑事罪行，最高可被判處罰款45萬元及監禁4年。

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