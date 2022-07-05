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【開市9點半】大摩薦22隻疫後復常股　美團創始人王興更新1.2億A股質押操作

股市 06:27 2022/07/05

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摩根士丹利指，中港逐漸放寬防疫措施，相信有助近日改善的投資者情緒繼續向好。大摩稱，該行持續增加中資股的持股比重，並推薦22隻可受惠於中港疫情復甦的疫後復常股，包括美團、京東、安踏及李寧等。

美團 （03690） 創始人王興近日調整其股權質押（抵押）操作，估計王興將一批2019年已質押了股份轉押予另一間金融機構，涉約1.23億A股，佔美團總股本約1.98%。另一美團聯合創始人、高級副總裁穆榮均上周四亦首次減持16.67萬美團B股。

重點文章：

1. 【大行看法】大摩：中港放寬防疫措施利好投資情緒、逐步提高中資股持倉　薦22隻疫後復常股

2. 【美團3690】美團創始人王興更新1.2億A股質押操作　另一創始人穆榮均減持16.6萬B股、套現近3268萬

3. 【新股IPO】塗鴉智能暗盤收高　天齊鋰業孖展認購15億

4. 【互聯互通】中港監管機構最快明年初推「互換通」、買賣利率衍生工具　初期先開北向通

5. 【ETF通】ETF納滬深港通首日　北上成交1.5億人民幣、南下成交未足1億

6. 【恒大危機】恒大傳拉攏境外債權人推翻清盤呈請　境內再有子企遭執行、累計涉147億元人幣

7. 【下半年展望】招商證券：下半年恒指料於21000至25000區間運行　看好疫後復甦、龍頭生科股等

8. 【美股焦點】摩通將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退　料今季GDP僅增1%、但認為經濟仍會擴張

9. 【電視廣播TVB】TVB大股東黎瑞剛近日重組持股　騰訊阿里料將脫手TVB在內投資項目

 

欄名 : 開市9點半

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