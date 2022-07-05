【開市9點半】大摩薦22隻疫後復常股　美團創始人王興更新1.2億A股質押操作

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摩根士丹利指，中港逐漸放寬防疫措施，相信有助近日改善的投資者情緒繼續向好。大摩稱，該行持續增加中資股的持股比重，並推薦22隻可受惠於中港疫情復甦的疫後復常股，包括美團、京東、安踏及李寧等。

美團 （03690） 創始人王興近日調整其股權質押（抵押）操作，估計王興將一批2019年已質押了股份轉押予另一間金融機構，涉約1.23億A股，佔美團總股本約1.98%。另一美團聯合創始人、高級副總裁穆榮均上周四亦首次減持16.67萬美團B股。

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