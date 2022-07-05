【小米1810】小米12S定價3999人幣起　雷軍：對標iPhone非口號 定價讓大家失望了

▲ 【小米1810】小米與Leica首部旗艦機小米12S 定價3999人幣起

小米 （01810） 自5月起宣布與德國相機公司徠卡相機（Leica）達成戰略合作後，發布第一部合作旗艦機小米12S、12S Pro及12S Pro Ultra。對於售價高企，小米創辦人雷軍於發布會指出，過去小米在價格方面從來沒讓大家失望過，但是今天定價可能要讓大家失望了。他指出，做高端非常難，投入巨大，希望米粉朋友們能夠理解和支持，讓我們不會因為成本在產品上留有缺憾。

雷軍指出，絕大多數情況下，小米12S都比蘋果做得好，至少大家在同一條起跑線了；而只有少部分測試，確實還有差距，但這些差距正在一點點被拉近，對標iPhone在小米內部不是口號，是實實在在的、一個又一個的細節。

小米12S定價3,999元人民幣起，均具黑、白、紫及綠色選擇。小米12S Pro售價4,699元人民幣起。周三（6日）起首賣，

小米12S Pro天機版下周二（12日）開售。

小米12S Ultra周五（8日）起預售，有冷杉綠及經典黑兩色，售5,999元人民幣起。12S Ultra設5倍光學變焦及OIS光學防手震。

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