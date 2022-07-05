  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米高開逾1%　新機12S定價3999人幣起　雷軍：對標iPhone非口號 定價讓大家失望了

Hot Talk 09:24 2022/07/05

分享：

分享：

【小米1810】小米與Leica首部旗艦機小米12S　定價3999人幣起

小米 （01810） 自5月起宣布與德國相機公司徠卡相機（Leica）達成戰略合作後，發布第一部合作旗艦機小米12S、12S Pro及12S Pro Ultra。對於售價高企，小米創辦人雷軍於發布會指出，過去小米在價格方面從來沒讓大家失望過，但是今天定價可能要讓大家失望了。他指出，做高端非常難，投入巨大，希望米粉朋友們能夠理解和支持，讓我們不會因為成本在產品上留有缺憾。

小米現高開約1.5%，報14.04元。

雷軍指出，絕大多數情況下，小米12S都比蘋果做得好，至少大家在同一條起跑線了；而只有少部分測試，確實還有差距，但這些差距正在一點點被拉近，對標iPhone在小米內部不是口號，是實實在在的、一個又一個的細節。

小米12S定價3,999元人民幣起，均具黑、白、紫及綠色選擇。小米12S Pro售價4,699元人民幣起。周三（6日）起首賣，

小米12S Pro天機版下周二（12日）開售。

小米12S Ultra周五（8日）起預售，有冷杉綠及經典黑兩色，售5,999元人民幣起。12S Ultra設5倍光學變焦及OIS光學防手震。

相關文章：

【小米1810】小米發布自研芯片　雷軍：未來5年研發投入逾千億人幣

【小米1810】小米將於下周一晚上7時舉行小米12S系列發布會　股價續升逾3%

開啟hket App，閱讀全文
港股 科技產品 小米集團－W（01810） 智能手機 手機設備股 雷軍 小米 鏡頭 Leica

上一篇文章

港股高開恒指重上二萬二　商湯（00020）股價再插逾半成、阿里（09988）升近3%

下一篇文章

【美團3690】美團開市照彈近2%　創始人王興更新1.2億A股質押操作　另一創始人穆榮均減持16.6萬B股、套現近3268萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款