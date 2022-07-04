【新股IPO】塗鴉智能暗盤收高　天齊鋰業孖展認購15億

▲ 天齊鋰業正在招股

新股市場熱鬧，金融壹賬通（06638）首日掛牌升1.9%，收報5.4元，成交129萬元。塗鴉智能（新上市編號：02391）三大暗盤造好，較招股價19.3元高1.7%至3%，收報19.62至19.88元。

【新股IPO】金融壹賬通：拓寬商業科技服務對象及地域覆蓋

【新股IPO】塗鴉智能2391超額認購近9倍 一手中籤率18%（附分配結果連結）

智雲健康（新上市編號：09955）周二公布配發結果，港股收市後有暗盤。

潤邁德（新上市編號：02297）、魯商服務（新上市編號：02376）及玄武雲（新上市編號：02392）周三公布配發結果，港股收市後有暗盤。

【新股IPO】潤邁德醫療2297招股價上限6.24元定價 集資近1.5億

10隻新股正在招股：

天齊鋰業（新上市編號：02385）孖展認購15億元，獲足額認購。

【新股IPO】天齊鋰業9696據報國際配售已獲足額認購

微創腦科學（新上市編號：02172）孖展認購2.3億元，超額認購6倍。

博維智慧（新上市編號：01204）孖展認購8814萬元，超額認購5倍。

讀書郎（新上市編號：02385）孖展認購7463萬元，獲足額認購。

中康控股（新上市編號：02361）孖展認購6714萬元，獲足額認購。

中國石墨（新上市編號：02237）孖展認購6545萬元，超額認購3倍。

湖州燃氣（新上市編號：06661）孖展認購6445萬元，超額認購1倍。

諾亞控股－S（新上市編號：06686）孖展認購3091萬元，未足額。

德銀天下（新上市編號：02418）孖展認購1549萬元，未足額。

名創優品（新上市編號：02385）孖展認購1269萬元，未足額。

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