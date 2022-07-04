【2022動漫節】第23屆動漫電玩節本月底舉行 場內建構大型元宇宙展覽 推限量1萬張NFT門票每張150元

今年的第23屆香港動漫電玩節（ACGHK 2022），將一連五日在7月29至8月2日於會展舉行。今屆動漫電玩節亦緊貼潮流，將於展場內建構全港首個大型元宇宙展覽項目，有「香港潮玩界巨匠」之稱的Winson Ma，繼去年為潮巨匠藝術玩具展設計了首個潮巨匠IP後，今年再為大會設計了五款潮巨匠NFT門票，將於7月7日起在《凌速博覽》APP公開發售。

【青姐話】向上游 唔使愁

今年的第23屆香港動漫電玩節（ACGHK 2022），將一連五日在7月29至8月2日於會展舉行。今屆動漫電玩節亦緊貼潮流，將於展場內建構全港首個大型元宇宙展覽項目，有「香港潮玩界巨匠」之稱的Winson Ma，繼去年為潮巨匠藝術玩具展設計了首個潮巨匠IP後，今年再為大會設計了五款潮巨匠NFT門票，將於7月7日起在《凌速博覽》APP公開發售。

5款潮巨匠NFT門票，每款限量2,000張，每張售價150元，每款「潮巨匠NFT」以3D製作，可隨時以360度欣賞私人收藏的作品，每張NFT門票都附有獨立編號。持票人可於特別通道（Hall 1B）進場參觀香港動漫電玩節和潮巨匠藝術玩具展。

大會表示，今次是動漫節首創的藝術+潮玩+元宇宙收藏的突破性創舉。五款潮巨匠 NFT 都有獨特設計，分別代表著不同主題內容稱呼，首先當然是潮玩主角「潮巨匠」、跟著代表潮玩藝術的「Art Toy匠」、代表會場內角色扮演的「Cosplay匠」、代表漫畫的「漫畫匠」、代表電子競技的「電競匠」，5款特色的潮巨匠NFT角色，大家可以成為巨匠收藏家，又可以作為參觀動漫節的特色門票，一舉兩得。

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【購買 NFT 門票程序】：

1. 在《凌速博覽》APP上選購「潮巨匠 x UCOLLEX x Winson Ma NFT門票」。 2. 從選擇NFT門票中剔選其中一款潮巨匠NFT。 3. 付款後，使用由UCOLLEX提供之連結進入UCOLLEX平台； 4. 登錄或註冊帳戶； 5. 換領選購的潮巨匠NFT。 6. 使用APP提供之電子門票，在動漫電玩節期間使用「潮巨匠 x UCOLLEX x Winson Ma NFT」門票特別通道入場。（注意：毋須先行下載附送的潮巨匠NFT）

第23屆香港動漫電玩節

日期︰2022年7月28日至8月2日（星期五至星期二） 時間︰每日10:00至21:00（8月2日20:00閉館） 地點︰香港會議展覽中心1號展覽廳 門票售價：40元（普通門票）/150元（NFT門票）

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責任編輯：嚴浩文