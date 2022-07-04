【二手樓價】太古城兩房1,020萬易手　較銀行估價低約1成　業主賺290萬移民

近日二手市場再有移民盤以低價成交。美聯物業范浩軒指，太古城有兩房移民盤以「筍價」1,020萬元成交，原業主轉手賺約四成，即約290萬元。

成交單位是太古城金山閣中層B室單位，實用面積約為582平方呎，屬兩房間隔。銀行估價約1,150萬元，但原業主要移民，加上買家具誠意，故願低價易手，經議價後終以1,020萬元成交，較銀行估價低約一成，實用呎價約17,526元。

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資料顯示，原業主於2012年以約730萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約290萬元，物業期內升值約40%。代理透露，買家為港島東區用家，鍾情太古城屋苑配套，加上移民盤價錢吸引，故入市作自用。

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責任編輯：陸盈希