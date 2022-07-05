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【日圓貶值】刺激哈日港人掃貨　商戶坦言難長賺

商業 11:00 2022/07/05

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日圓持續貶值吸引港人買日貨，但有商戶認為情況僅是短暫，日本物價和運費持續上升。（法新社圖片）

日圓持續貶值，用港元購買日貨似乎更加划算，但景況似乎難以持續，因為日本物價和國際運費持續上升，有代購商戶表示，訂單數量及平均訂購金額(日圓)有上升，但結算後生意升約一成，匯率抵消了增長。

【FedExＸeBay】FedEx與eBay合作　為亞太區用戶提供新電子商貿方案

日本代購平台小松屋負責人陳先生形容，日圓兌港元累計已下跌2成，有留意到客人比之前變得更疏爽，要求代購不同物品如潮流服飾、動漫書籍、電子產品、玩具等，除了最新款式外，亦有不少是客人積存已久的希望清單，趁最近日圓划算而一併購入，打算補齊收藏系列，客人購物日圓金額平均增加約2成。

他解釋大幅貶值對海外消費者似乎是好事，惟實際對平台運作成本尚有其他影響，綜觀訂單數量及平均訂購金額(日圓)有上升，但營業額兌回相對強勢的港元後就抵消了增長，保守估計港幣結算後生意約升一成。而且當地運費亦有增加，他指日本郵便已於6月調高國際運費，以港人常用的EMS運費比較，寄往香港2kg內包裹運費增幅介乎三至五成左右。

他預計貶值的購物優勢很快會消失，因為當地連月來已針對情況上調物價，當現貨清空後，下一批就會加價抵消貶值影響，類似蘋果上調日本的智能電話官方售價做法。

【員工福利】日本飲品公司夥企業　免費提供冷飲防員工中暑

記者:王浩賢

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