【二手蝕讓】3年前買樓　現為移民「明賺暗蝕」賣樓 屯門怡峰園低市價沽

近日屯門有私人屋苑錄得低市價成交。祥益地產林英傑表示，屯門怡峰園有業主於2019年以約680萬元購入三房單位，現以700萬元易手，最帳面獲利約20萬元，但料扣除買賣佣金及稅款後，屬明賺暗蝕。

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成交單位為6座低層F室，實用面積659平方呎，三房一廳連套廁間隔，新買家為區內首置客，有見家人居於鄰近屋苑，為方便照應，所以睇中上述屋苑，此外單位景觀開揚及附有新淨裝修，加上原業主已移民，大減40萬元後覺得符合預算，故以700萬元購入上址，實用呎價為10,622元。

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資料顯示，怡峰園位於屯門市中心屯興路9號，由新地負責發展，於1997年4月開始入伙，建有5座，提供556伙，實用面積526至667平方呎。以700萬元成交價計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要70萬元，月供24,893元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約59,618元。

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責任編輯：陸盈希