【ET開市直擊】油價會否災難式衝高　電力股繼續發力？（附time code）

摩通預計，俄羅斯如報復性減產，油價很有可能急漲至380美元，油價災難式衝高的機會多大？美國經濟衰退風險繼續升溫？市場憧憬夏季內地煤炭市場偏向寬鬆，電力股受惠炒上，潤電 （00836） 、華電 （00902） 齊升3-4%，電力股繼續發力？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）明早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

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00：20 - 美股焦點及上日表現

01：17 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

01：35 - 亞太股市早段市況速報

01：55 - 美國擬取消對中國部分關稅 料10日內公布有利中概股

05：25 - 取消關稅對已跌29%納指亦利好 料比對港股提振作用更大

06：10 - 美國經濟衰退機率大 聯儲局加息40年來最兇狠

10：55 - 美國晶片股短期偏弱 Micron Technology美光科技（MU.US）業績差或引發新一輪跌浪

11：49 - 如俄國減產或引致油價飆升至每桶380美元 環球對燃油需求大

15：53 - 高油價令石油公司未願意加大投資 石油需求風險持續緊張

16：18 - 睇好油價 西方石油 Occidental Petroleum Corporation（OXY.US）現水平值得吸納？

18：34 - 巴菲特買西方石油目的 或為龐大資產作側面對沖

20：01 - 西方石油 Occidental Petroleum Corporation（OXY.US）財務轉佳 或能提供強勁股息

21：03 - 下半年怎投資美股？ 科技股可分為硬、軟件兩類

23：20 - 美國硬體股高通（QCOM.US）反彈乏力 市場不敢買硬件類股份

24：07 - SaaS軟件龍頭股可考慮 Salesforce（CRM.US）、Adobe（ADBE.US）上升動力或較快

25：01 - 港股上日市況速覽+北水盤路

25：53 - 恒指曾失守多條移動平均線 有貨者21600-21700點為計數位

28：03 - 板塊升跌幅度較極端 選股、持股均宜審慎

29：53 - 港股開市早段市況速報

30：38 - ET個股推介：龍源電力 （00916） 大市續看好 吸新能源股

35：02 - 港股開市市況速覽+科網股早段表現

35：25 - 觀眾問股：美股晶片股變蟹貨，現在是否只可作長線部署？

40：50 - 觀眾問股：晶片股不應斬倉，溝淡是否適當時機？

43：28 - 觀眾問股：Enphase Energy Inc（ENPH.US）這幾天都有上升，現價值得博入？

46：05 - 觀眾問股：想入手中石油 （00857） 、中海油 （00883） 但升得太多，何價可入手？

48：45 - 觀眾問股：美團 （03690） 、京東 （09618） 應該點揀？

51：21 - 觀眾問股：快狗打車 （02246） 之前12.5元沽出，現價是否需要撈貨？

53：15 - 觀眾問股：商湯 （00020） 有沒有機會跌穿2元水平，穿2元又是否值博？股份長遠是否一隻好股？

56：57 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 32.5元有貨，何價食糊？物管股前景如何？

59：19 - 港股開市早段市況速報

59：48 - A股市況速報

01：00：00 - 消息股速報：美團 （03690） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、網易 （09999）

01：01：51 - 新股上市速報：塗鴉智能 （02391）

01：02：03 - 財經日誌提提你

*下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》*