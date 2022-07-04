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【商經局】商經局丘應樺履新　5年計劃助商界開拓大灣區及一帶一路市場

商業 20:05 2022/07/04

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商務及經濟發展局局長丘應樺履新，為未來五年政府工作做好準備。(資料圖片)

新一屆政府班底展開工作，商務及經濟發展局局長丘應樺履新，並在社交平台上發文，指出要為未來5年的工作做好準備。

【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作

【回歸25周年】工總冀建立RIF生態圈　發展原型試產及融資優勢

丘應樺表示，面對地緣政治及多變的經貿環境，明白香港必須增強發展動能，保持在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，才能走得更高更遠。將會按國家「十四五」規劃，致力提升香港作為國際貿易中心地位，並會協助業界在粵港澳大灣區及「一帶一路」開拓市場，融入國家發展大局。

特區政府亦必須加強對外確立更堅實的經貿聯繫，爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》 （RCEP）是香港參與及推進區域合作的重要一步。此外，商經局會繼續致力締造方便營商的環境，吸引外來投資，並會建設香港成為區域知識產權貿易中心和亞洲領先的電訊樞紐。

要落實上述工作，必須得到商界及各持分者的支持，㩦手同行。因此，商經局會與業界保持緊密聯繫，並會盡快安排會面，聽取他們對於不同政策範疇的意見。

丘應樺表示作為商經局局長責任重大，亦將面對不少挑戰。未來5年會和局署同事盡最大努力，推動香港經貿發展。

責任編輯:王浩賢

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