  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日出康城凱柏峰I 周四次輪賣238伙一房折實最平643萬起

股樓投資 20:24 2022/07/04

分享：

分享：

由信置（00083）、嘉華（00173）及招商局置地（00978）合作的將軍澳日出康城凱柏峰I在本週四（7日）將作次輪銷售，截止今日（4日）8時，第二輪銷售累積收逾3,500票，以開售238伙計，超額逾13倍。

【多圖】日出康城凱柏峰I 連裝修兩房示範單位 時尚設計營造愜意空間下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

項目第二輪開售238伙，銷售累積收逾3,500票，超額逾13倍。是次推出的238伙扣除最高16%折扣優惠後，折實價6,438,600元至13,004,800元，折實呎價17,106元至21,346元。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

上週四（30日）在首輪銷售全數238伙火速沽清，當晚加推128伙，隨後再加推80伙。當中涉及1房到3房，實用面積由337平方呎至721平方呎。最低售價單位為1房開放式廚房間隔，折實售價為6,438,600元，實用呎價為19,106元。最低呎價單位為3房1套連儲物室間隔，折實售價為12,333,700元，實用呎價為17,106元。發展商表示首輪買家逾七成為年輕買家，主要購入單位作自用。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
銷售安排 凱柏峰I 日出康城 將軍澳

下一篇文章

【職場熱話】財務自由後會否繼續返工？大多人選擇返「Hea工」或兼職 部分會選擇體驗人生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【Clarks收購】非凡中國正式收購英國製鞋品牌Clarks 斥資達1億元英鎊
【Clarks收購】非凡中國正式收購英國製鞋品牌Clarks 斥資達1億元英鎊
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款