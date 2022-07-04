日出康城凱柏峰I 周四次輪賣238伙一房折實最平643萬起

由信置（00083）、嘉華（00173）及招商局置地（00978）合作的將軍澳日出康城凱柏峰I在本週四（7日）將作次輪銷售，截止今日（4日）8時，第二輪銷售累積收逾3,500票，以開售238伙計，超額逾13倍。

【多圖】日出康城凱柏峰I 連裝修兩房示範單位 時尚設計營造愜意空間【下一頁】

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項目第二輪開售238伙，銷售累積收逾3,500票，超額逾13倍。是次推出的238伙扣除最高16%折扣優惠後，折實價6,438,600元至13,004,800元，折實呎價17,106元至21,346元。

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上週四（30日）在首輪銷售全數238伙火速沽清，當晚加推128伙，隨後再加推80伙。當中涉及1房到3房，實用面積由337平方呎至721平方呎。最低售價單位為1房開放式廚房間隔，折實售價為6,438,600元，實用呎價為19,106元。最低呎價單位為3房1套連儲物室間隔，折實售價為12,333,700元，實用呎價為17,106元。發展商表示首輪買家逾七成為年輕買家，主要購入單位作自用。

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責任編輯：陸盈希