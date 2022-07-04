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【好去處】香港哥爾夫球會推同樂日 5大免費活動一覽

理財智慧 15:16 2022/07/04

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夏日炎炎，想享受與陽光玩遊戲？香港哥爾夫球會即將在粉嶺球場舉辦同樂日，免費入場參與5大活動！當中包括參觀逾百年歷史球場、三級歷史建築、蝴蝶園及體驗打哥爾夫球！活動當日有免費穿梭巴士接送往返，預先登記參加（活動網址按此）更可獲贈禮品。

    點擊圖片放大
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一、哥爾夫活動

當天將會在粉嶺球場舊場舉辦哥爾夫球體驗活動，參加者可獲球會教練指導，利用膠桿和膠波學習開球和打球姿勢等基本技巧，供有興趣玩哥爾夫球的市民試玩。

二、舊場生態遊

舊場景點位於舊場，當中包括非常稀有的古樹，如中國水松、蝴蝶園。而位於舊場第8洞附近的蝴蝶園有超過110種蝴蝶出沒，包括一身金黃色、被譽為香港最漂亮蝴蝶之一的裳鳳蝶。參加者士有機會近距離觀賞蝴蝶，以及探訪由球會收養的非洲陸龜。

三、參觀歷史建築

球會有兩座已列為法定古蹟的的歷史建築，包括球會會所及舊球場小食亭。而蝴蝶園附近的涼亭是逾百年歷史的三級歷史建築，採用中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上的瓷製裝飾典雅，可以去盡情打卡。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

四、攀樹體驗

來自樹木拓展學會的專業樹藝師將為小朋友提供康樂攀樹、三角床、林間飛渡（zipline）和樹木導賞活動，讓小朋友遊玩之餘也能學習保育知識。

五、漫步球場

活動當天將會全面開放舊場第1至8洞，參加者可以在球場內的小山丘、小徑、古樹群、荷花池等打卡位漫步。球場亦返夜行徑供市民晚間漫步，夜行徑於每天晚上 6 時至10 時開放。

香港哥爾夫球會同樂日

日期：2022年7月24日

時間：14:00-18:00

地點：香港新界上水粉錦路公路 1 號

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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