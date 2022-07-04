【職場熱話】財務自由後會否繼續返工？大多人選擇返「Hea工」或兼職 部分會選擇體驗人生

財務自由是不少打工仔的夢想，皆因可將自己從職場中解放出來，能盡情做自己想做的事之餘，更重要的是能夠選擇不做自己不喜歡的事，過自己想要的人生。近日就有網民在「Dcard」討論區發起相關投票，期望能搜集網友的廣大意見。

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樓主開宗明義表示，他說的財務自由「並非一百幾十億那種，是被動收入穩定Cover到正常開支」，但就不夠用來「玩跑車、日日開靚酒」，他舉例被動收入範圍約在一個月幾萬港元左右。

結果發現，超過8成人表示會繼續上班，大部分會選擇「Hea工」或兼職，少數表示會「繼續搏殺」。其餘表示不會上班的人不到兩成，當中超過一半會「選擇讀書或做其他事」；僅有少數選擇「在屋企量地」。

有支持繼續上班的網友表示，「財政上會沒有那麼大壓力，但都會Keep住上班，但可能找一份舒服的工作，薪金加上那幾萬元（被動收入），月收入算中上了」、「可能會返下Part time 打發下時間同埋識下朋友」、「我有個親戚就是這樣，以前父母有幫他買落一大堆股票投資，依家就返下兼職和在屋企打機做家務」。另外亦有視乎個人年紀作為工作類型的考慮條件，「看自己年紀多大，少過40就揀繼續搏殺，大過40就揀Hea工」。

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另一種則是選擇「返自己真正想返的工」、「返自己有興趣或者帶來名譽的工作」。有網友表示：「將興趣變成事業，鈎毛冷公仔去寄賣/捐俾兒童之家/醫院，整蛋糕曲奇去市集賣/義賣，得閒畫幾幅畫拎去賣」、「完全不上班其實會太得閒，返下兼職、玩下有興趣的事，隨時想飛就飛，其實爽過好有錢的人」。此外亦有網友指出：「不上班好易脫節，長遠慢慢失去競爭力，冇經濟負擔可以搵一份有滿足感開心的工作。」

另一些支持不上班的網友，則通常是選擇及時行樂，體驗不同的人生。「同我處境一樣，我選擇先體驗人生，例如旅遊Working holiday甚至試下移民，因為最差情況都只不過返香港做廢青/返Hea工而又都可以有舒適的基本生活」、「財自還上什麼班，有被動收入就可以，這麼辛苦搵錢當然要拿去享受人生」。

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責任編輯：嚴浩文