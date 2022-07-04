【大行報告】 醫藥板塊中看好製藥及CRO 呢隻醫藥股獲野村欽點為首選股

野村發表醫藥板塊研究報告，指去年下半年中國醫療保健行業表現疲弱，疲軟趨勢延續至今年上半年，主要由於中國研發藥物在獲得美國FDA批准方面面對挫折，加上市場對可能收緊監管的擔憂、國內市場競爭加劇、地緣政治局勢緊張，以及全球對生物技術的投資情緒疲軟所致。板塊中，該行欽點中生製藥（01177）為首選股，刺激股價一度升逾6%，高見5.3元，收報5.27元，仍升6%，成交額6億元。

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另外，該行指，合同研究機構（CRO）方面則看好藥明康德（02359）；至於生物技術領域看好百濟神州（06160），上述3股全部給予「買入」投資評級。該行認為，醫藥公司的基本面並非似股價表現一樣弱，去年度大多數中國醫療保健公司業績都令人滿意，製藥行業也在快速擴張，研發及新藥申請增加，認為行業估值具吸引力。該行又指，今年國家醫保目錄談判將於下半年舉行，預計降價對製藥企業的影響將略有緩解，而對生物技術公司而言，海外市場的臨床及監管進展將是最大的催化劑。

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不過，該行亦指出，預期內地疫情再度爆發，將對企業第二季經營產生負面影響。另一方面，該行認為，行業目前缺乏令人信服的重大催化劑，預期短期內不會迎來估值重估。

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記者：郭秀慧