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MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知

股市 19:09 2022/07/04

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環球大市受累美國加息，現經濟衰退風險，下半年強積金如何部署？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，建議年輕買入更多股票，年紀較大持有更多債券，中港股、美股各佔一半，長線分注吸納問題不大，美股未來2-3年危機大，宜減持美股平衡倉位，作分散投資。

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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