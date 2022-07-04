MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 股市 19:09 2022/07/04 分享： 分享： 環球大市受累美國加息，現經濟衰退風險，下半年強積金如何部署？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，建議年輕買入更多股票，年紀較大持有更多債券，中港股、美股各佔一半，長線分注吸納問題不大，美股未來2-3年危機大，宜減持美股平衡倉位，作分散投資。 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 今日 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 今日 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 今日 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？ 今日 Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？ 車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？ 今日 車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？ 你可能感興趣 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 今日 17:52 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 今日 14:19 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 今日 14:02 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 最新專欄文章 更多 Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？ 今日 Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？ 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 今日 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？ 今日 車股龍頭對決 下半年揀比亞迪（01211）定Tesla（TSLA.US）？ 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 今日 小米1810逃生門 跌穿幾錢要落車？ 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 今日 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 投資推介 投資策略 宏觀分析 市況分析 基金 港股 債券 經濟 股票 買入