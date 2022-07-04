【小米發布會】Xiaomi 12S系列正式登場　首度搭載Leica光學鏡頭　售4,688港元起（多圖）

▲ 小米宣布Xiaomi 12S系列旗艦機正式登場。

來到7月，智能手機市場的戰爭已正式開打。繼華為今（4日）午舉行夏季發布會，公布最新的nova 10系列。小米也不甘示弱，在今晚宣布Xiaomi 12S系列旗艦機正式登場。三款新機分別為小尺寸的Xiaomi 12S 、大尺寸的Xiaomi 12S Pro及影像旗艦Xiaomi 12S Ultra。

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是次小米一反常態，在發布會前夕已陸續在官方微博公布相關資訊，當中Xiaomi 12S系列搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1與Leica影像技術，更是受盡外界熱烈關注。

小米創辦人、董事長雷軍在會上提到，小米了解大眾對影像的要求，近年也相當關注手機的攝影能力。因此最近也與Leica相機合作，研發高像素鏡頭以及影像系統。他強調，與Leica相機合作並非只是為了市場推廣，而是希望能讓大眾更簡單作專業攝影。

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Xiaomi 12S及Xiaomi 12S Pro採用Sony IMX707感光元件，對比當前廣受歡迎的IMX766進光量提升49%，也搭載Leica光學鏡頭；Xiaomi 12S Pro則配備了三個5,000萬像素鏡頭，分別是廣角主鏡、人像主鏡和超廣角主鏡。而最高階的Xiaomi 12S Ultra，就使用了與Sony共同開發的1吋IMX 989元件。據悉，IMX 989的1吋元件對比iPhone 13 Pro Max採用的1/1.65吋元件，提升76%的進光量。

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Xiaomi 12S Ultra 搭自研電池管理芯片

就如小米在發布會前公布的資訊，Xiaomi 12S 及 Xiaomi 12S Pro整體外觀設計延續了小米12系列。除了攝力，更重要的升級為其處理器。Xiaomi 12S系列搭載最新Snapdragon 8+ Gen 1處理器，根據小米官方早前公布Xiaomi 12S Pro的跑分數據，手機的安兔兔跑分為1,113,135，超越了目前所有Snapdragon 8 Gen 1手機的跑分。

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而高階版Xiaomi 12S Ultra，外型就如一部Leica相機，更搭載FBO煥新存儲技術和小米自研的澎湃G1電池管理芯片。澎湃G1可檢測電池健康，在用戶日常使用過程中，監測手機因外界磕碰、擠壓或溫度變化等因素導致的電池變化，判斷電芯健康程度，提供電池維護，提升電池壽命。據小米官方介紹，澎湃G1可以配合矽氧負極的放電曲線特性，動態調整放電狀態，讓手機電池整體提升3-5%續航時間。

售價方面，Xiaomi 12S定價為3,999人民幣（約4,688港元）起；Xiaomi 12S Pro為4,699人民幣（約5,509港元）起；Xiaomi 12S Ultra定價為5,999人民幣（約7,031港元）起。

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責任編輯：曾曉汶

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