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碧咸嫂爆細女同老公夾手嫌棄 「辣妹」年代裙太短

環球社會熱點 08:35 2022/07/05

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英國女子組合Spice Girls前成員、著名前球星碧咸妻子維多利亞當年火辣衣著造型使人深刻，但她透露幼女對自己當年衣著相當不滿，就連老公碧咸亦認為維多利亞以前的風格過於太膽。

英國植髮專家估計 哈里2年後變禿頭 【下一頁】

碧咸（David Beckham）妻子維多利亞（Victoria Beckham）最近接受澳洲版的著名時尚雜誌《Vogue》訪問，透露幼女Harper Seven最近看過自己「辣妹」（Spice Girls）時期的衣著打扮照片後，表示無法接受媽媽的裙子太短。而碧咸亦同意女兒看法，向維多利亞承認當年偶而對她的打扮感到「厭惡」（disgusted），兩人一致覺得她以往風格過於大膽。

英女王淡化王室職務 或為交棒查理斯？ 【下一頁】

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Harper早前被傳媒拍攝與父親同遊意大利威尼斯，但體型及打扮惹來網友嘲笑。維多利亞表示Harper並非喜愛作成熟打扮的孩子，亦沒有擁有社交媒體帳戶，但她擔心Harper隨年齡增長，會被網上言論影響。維多利亞指會與碧咸確保，Harper在青春期發育時擁有良好成長環境。

維多利亞亦憂慮大仔Brooklyn、二仔Romeo及細仔Cruz備受大眾注視影響他們未來發展，她指會保護子女免受負面評論攻擊，無條件支持他們的決定。

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責任編輯：郭麗明

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