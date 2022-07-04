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【員工福利】日本飲品公司夥企業　免費提供冷飲防員工中暑

商業 19:03 2022/07/04

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日本有飲品公司與企業合作，防止工地員工因缺水出現中暑問題。(Twitter@sina_mtc圖片)

日本當地已進入炎夏季節，部分地區曾錄得40度高溫，有飲品公司與企業合作，防止工地員工因缺水出現中暑問題，改善工業安全。

【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作

面對酷熱天氣出現更多中暑個案，有日本網民發現當地有工場及建築工地等逐步裝設「中暑對策自動販賣機」給員工，舉例提供600ml樽裝水動樂運動飲料，只要50日圓(約3港元)一支，十分便宜。措施被網民發現及拍照上載到社交媒體，獲得逾19萬讚好及超過2萬次轉發。

由於日本夏天炎熱難耐，每年中暑個案甚多，因此飲品公司都有推出運動飲品，如可口可樂公司推出的水動樂可減輕中暑機會。日本可口可樂公司發言人表示，該自動販賣機是按照企業要求而裝設，費用由企業負擔作為員工福利之一。在其他工程現場亦有同類設備，飲品種類會按企業方的需要而變更。日本建築企業Daiwa Lease早在2018年開始引入同類裝置，截至2021年在38個工程現場、13個物流據點及工場等提供服務。

除了日本可口可樂公司外，其他飲品公司如三得利食品國際，亦有同類方案「DAKRA供水站」提供給企業，不過就改用拍卡方式，員工毋須直接付費，由企業支付，並可以掌握員工的使用情況。發言人表示以往有企業使用人手派發的方式，但此舉會影響飲品的保冷效果。一間位於日本青森縣的素材生產商在6月底設置後，表示獲員工好評不用拿著水壺四處走。三得利目標在2023年增加「DAKRA供水站」至100部。

【信息安全】中國擬收緊辦公設備安全規範　未達標不可招標採購

責任編輯:王浩賢

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