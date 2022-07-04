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【贛鋒鋰業 1772】 贛鋒鋰業被中證監立案調查 擬涉2020年A股內幕交易 股價曾跌近9%

股樓投資 18:59 2022/07/04

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贛鋒鋰業（01772）公布，於上周五（1日）收到中國證監會《立案告知書》，因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，中證監決定對公司立案。消息拖累股價今早（4日）一開市即跌近8%，一度低見78.8元，最多跌8.7%，其後跌幅收窄，收報83.5元，跌3.3%，成交額13.3億元。

同場加映﹕【青姐話】向上游 唔使愁

贛鋒鋰業在公告中未有交代涉及的A股，但有內媒引述贛鋒鋰業董事長李良彬的回應，指事件涉及集團於2020年6月在與江特電機（深﹕002176）洽談併購期間，買入江特電機的股票。贛鋒鋰業指，上述事項不會對正常生產經營活動產生影響，將積極配合中證監相關工作，嚴格按照監管要求履行信息披露義務。

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 中國證監會 贛鋒鋰業（01772）

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