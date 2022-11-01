▲ ​​​​​​​【宏利125周年】宏利誌慶優惠延長至明年1月3日 身份證號碼或英文名含指定數字或字母最高折扣2000元

宏利早前推出125周年誌慶優惠，身份證號碼有「1」、「2」或「5」，或身份證或護照之英文全名包含「M」、「A」、「N」、「U」、「L」、「I」、「F」或「E」，並符合其他條件的人士，可享高達2000港元投保折扣。

若年度化保費介乎1萬元至2萬元之間，每項條件為250元保險優惠券金額；2萬以上則為500元金額，因此4項條件合共最高累計折扣分別為1000元及2000元，除身份證號碼或字母外，其他優惠條件包括：保單持有人於受保人或持有人生日月份或前後月份投保新保單，現有客戶，以及忠實客戶（即持有於2017年3月底前簽發的宏利個人保單）。

上述優惠延長至2022年1月3日，符合獎賞資格的新舊客戶，凡經宏利代理人透過電子投保系統「ePOS」成功申請合資格計劃，包括指定人壽、儲蓄、危疾、醫療、意外及/或傷殘保險基本計劃或附加保障，並符合相關的年度化保費金額要求，可享最高2000港元或同等價值之保險優惠券，用作即時扣除所申請保單的首期保費。

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記者：宋佩恩