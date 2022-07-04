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【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤

股樓投資 19:04 2022/07/04

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雖然新盤熱賣，但樓市交投氣氛一般，銀主盤數目明顯增多。市場消息指，樂富居屋德強苑A座高層單位，實用面積656平方呎，三房間隔，新近淪為銀主盤，近日推出市場出售，意向價995萬元（已補地價）、845萬元（未補地價）。   

資料顯示，原業主於2020年4月以826萬元（未補地價）購入上址，成交價一度膺東九龍未補價居屋王。據了解，原業主購入單位後，隨即裝修單位，但兩年後，單位淪為銀主盤。

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值得留意的是，今年屢有居屋淪為銀主盤，如何文田冠德苑B座冠盛閣高層單位，實用面積468平方呎，早前以609.5萬元沽出（未補地價），實用呎價約13,024元。據了解，原業主為一對年輕情侶，單位曾裝修，但其後暫停，不排除期間出現財務問題，所以單位淪為銀主盤，亦有消息指，原業主購入單位後一直未有入住。

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撰文 : 黃卓賢

樂富 德強苑 居屋 銀主盤 何文田

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