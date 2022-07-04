野村料全球主要經濟體 未來12個月會衰退

隨著政府收水加上通脹導致生活成本飆升等因素，日本野村證券（Nomura）預計全球主要經濟體未來12個月會陷入經濟衰退，全球經濟增長將同步放緩。至於歐洲經濟受俄羅斯能源問題影響更大，國內生產總值（GDP）或收縮1.7%。

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野村發表研究報告，預計歐元區、美國、英國、日本、南韓、澳洲及加拿大將同步陷入衰退。他們預計各國央行為尋求重拾抗通脹信譽，或犧牲增長而選擇過度收緊政策，到明年再減息。

報告指目前有愈來愈多的跡象表明，全球經濟正進入同步增長放緩，代表各國不能在依賴出口反彈來達到增長。因此野村預測將會出現多次衰退。

野村指出衰退深度將因應國家而異，衰退的深度因國家而異，預計美國及歐元區經濟明年都將會收縮1%。

野村預計歐洲經濟將於今年下半年起收縮，衰退料持續至明年夏季，GDP整體收縮幅度料達到1.7%。

至於澳洲、加拿大、南韓在内的中等規模經濟體而言，如果加息引發房地產泡沫破滅，將存在比預期更嚴重的衰退風險。南韓料會於今年第3季遭受最嚴重的早期打擊，經濟萎縮2.2%。

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歐洲經濟將受到多重因素打擊，包括最大出口市場美國需求下降、俄烏戰爭的持續影響、食品和能源價格上升。

野村報告更指，由於價格壓力已由大宗商品蔓延至服務項目、租金和薪金，預測高通脹情況或會持續存在。

野村預測由今年第四季開始，美國將出現五個季度程度較輕微的長期衰退。經濟學家又警告，如果俄羅斯完全切斷對歐洲的天然氣供應，歐洲衰退情況或更嚴重。

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責任編輯：鄭錦玲