  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗：澳門通關時間料推遲至明年首季、調低全年賭收預測三成　降濠賭股目標價1%至15%（附個股目標價）

股市 18:43 2022/07/04

分享：

分享：

【大行報告】花旗：澳門通關時間料推遲至明年首季、調低全年賭收預測三成　降濠賭股目標價1%至15%

澳門疫情嚴峻，進行多輪全民檢測，多家券商調低澳門賭收預測。花旗指，該行接觸的大部分投資者都認為澳門疫情已過，對當地賭收復甦有信心，同時內地放寬隔離檢疫要求，亦帶來利好消息，反映中央或會放寬對澳門及香港的出行限制，維持濠賭股樂觀看法，首選銀娛 （00027） 及金沙 （01928）

將7月份賭收預測「腰斬」至15億澳門元

花旗指，澳門疫情重燃，該行將7月份賭收預測「腰斬」至15億澳門元，該行並將通關時間預測推遲至明年首季，同時將濠賭行業EBITDA復甦時間押後3至6個月，因此調低今年澳門博彩收益30%至620億澳門元，相當於2019年水平21%，2023年賭收預測調低16%至1360億澳門元，相當於2019年47%，2024年賭收調低16%至1860億澳門元，相當於2019年64%。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

澳門6月博彩毛收入跌62%　上半年賭收插46%【下一頁】

該行稱，雖然對中場復甦維持信心，但仍調低濠賭股目標價1%至15%，只調升澳博 （00880） 目標價24%，以反映將海立方博彩區歸還予澳門政府及完成再融資。

麥格理料全年賭收較2019年跌76%

麥格理指，近期澳門疫情爆發，顯示內地的「清零」政策存在不確定性，預期第三季賭收約176億澳門元，較2019年減少75%，全年賭收約89億美元，較2019年跌76%。

中金表示，內地近日將隔離檢疫政策由「14+7」放寬至「7+3」，為中央自2020年以來在入境隔離方面最大的一次放鬆，一旦澳門疫情穩定下來，將成澳門旅遊限制再放寬及商業復甦的積極訊號，預期7月賭收介乎0至16億澳門元，按年跌82%至100%。

相關文章：【濠賭股】澳門娛樂場新防疫措施將周五實施　博企支付員工所有新冠檢測費用　濠賭股震盪整固

相關文章：【濠賭股】六大博企同繳4560萬元延長澳門博彩批給期限至今年底　另限3個月內繳交8億至22億不等銀行擔保（第二版）

相關文章：【大行報告】瑞信：2024年中場賭收只能回復疫情前80%　降濠賭股目標價10%至59%（附目標價）

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材**

港股 全民檢測 隔離檢疫 出入境管制 EBITDA 博彩 花旗銀行 目標價 澳門 大行報告

上一篇文章

Tesla（TSLA.US）走勢分析 跌穿多少宜止蝕？

下一篇文章

【互聯互通】中銀香港鄂志寰：「互換通」將進一步鞏固香港國際金融中心地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【恒指夜期+北水】夜期彈115點　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期彈115點　北水買理想汽車（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款