▲ 【大行報告】花旗：澳門通關時間料推遲至明年首季、調低全年賭收預測三成 降濠賭股目標價1%至15%

澳門疫情嚴峻，進行多輪全民檢測，多家券商調低澳門賭收預測。花旗指，該行接觸的大部分投資者都認為澳門疫情已過，對當地賭收復甦有信心，同時內地放寬隔離檢疫要求，亦帶來利好消息，反映中央或會放寬對澳門及香港的出行限制，維持濠賭股樂觀看法，首選銀娛 （00027） 及金沙 （01928） 。

將7月份賭收預測「腰斬」至15億澳門元

花旗指，澳門疫情重燃，該行將7月份賭收預測「腰斬」至15億澳門元，該行並將通關時間預測推遲至明年首季，同時將濠賭行業EBITDA復甦時間押後3至6個月，因此調低今年澳門博彩收益30%至620億澳門元，相當於2019年水平21%，2023年賭收預測調低16%至1360億澳門元，相當於2019年47%，2024年賭收調低16%至1860億澳門元，相當於2019年64%。

該行稱，雖然對中場復甦維持信心，但仍調低濠賭股目標價1%至15%，只調升澳博 （00880） 目標價24%，以反映將海立方博彩區歸還予澳門政府及完成再融資。

麥格理料全年賭收較2019年跌76%

麥格理指，近期澳門疫情爆發，顯示內地的「清零」政策存在不確定性，預期第三季賭收約176億澳門元，較2019年減少75%，全年賭收約89億美元，較2019年跌76%。

中金表示，內地近日將隔離檢疫政策由「14+7」放寬至「7+3」，為中央自2020年以來在入境隔離方面最大的一次放鬆，一旦澳門疫情穩定下來，將成澳門旅遊限制再放寬及商業復甦的積極訊號，預期7月賭收介乎0至16億澳門元，按年跌82%至100%。

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