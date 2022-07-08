【內房銷售】德信上月銷售跌53%　一文看清6月內房銷售數字（不斷更新）

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【美股市況】6月非農數據勝預期 美長債息重上3厘 納指跌近1%（不斷更新）
據克而瑞地產研究中心數據顯示，內地百強房企上半年累計銷售按年大減50.3%至3.05萬億元人民幣（人民幣，下同）；上半年僅9間房企銷售破千億元。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
|6月銷售額
|上半年銷售額
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|萬科 （02202）
|471.9
|-30.2%
|2152.9
|-39.3%
|中海外 （00688）
|434.7
|-16.1%
|1385.0
|-33.2%
|碧桂園 （02007）
|345.2
|-35.3%
|1851.2
|-38.9%
|綠城中國 （03900）
|256.0
|-18.2%
|849.0
|-68.6%
|中國金茂 （00817）
|190.0
|-5.0%
|699.0
|-47.0%
|越秀地產 （00123）
|143.0
|119.0%
|489.1
|3.0%
|融創中國 （01918）
|140.4
|-82.2%
|1128.2
|-64.8%
|新城發展 （01030）
|139.9
|-39.2%
|651.6
|-44.6%
|旭輝控股 （00884）
|135.0
|-48.3%
|631.4
|-53.6%
|世茂集團 （00813）
|95.0
|-63.4%
|437.7
|-71.4%
|融信中國 （03301）
|91.0
|-38.7%
|387.4
|-53.3%
|雅居樂 （03383）
|82.7
|-42.7%
|394.5
|-47.6%
|美的置業 （03990）
|81.1
|-39.8%
|400.3
|-51.5%
|中梁控股 （02772）
|70.0
|-63.5%
|387.0
|-59.3%
|金地商置 （00535）
|63.5
|-35.4%
|269.1
|-35.6%
|金輝控股 （09993）
|62.5
|-43.1%
|243.7
|-56.3%
|中駿集團 （01966）
|60.5
|-51.0%
|325.8
|-45.0%
|保利置業 （00119）
|58.0
|-43.7%
|165.0
|-47.3%
|時代中國 （01233）
|51.8
|-36.0%
|274.6
|-39.5%
|中海外宏洋 （00081）
|50.7
|-55.9%
|208.2
|-51.9%
|合景泰富 （01813）
|46.8
|-54.6%
|262.3
|-53.3%
|富力地產 （02777）
|46.7
|-63.0%
|265
|-59.3%
|德信中國 （02019）
|43.5
|-53.3%
|193.8
|-55.0%
|寶龍地產 （01238）
|42.2
|-60.0%
|232.4
|-26.3%
|弘陽地產 （01996）
|40.9
|-57.1%
|196.1
|-60.1%
|禹州集團 （01628）
|40.3
|-63.4%
|209.5
|-60.3%
|龍光集團 （03380）
|37.4
|-62.7%
|303.4
|-58.8%
|合生創展 （00754）
|34.0
|10.63%
|168.6
|-20.6%
|建業地產 （00832）
|29.7
|-68.8%
|140.4
|-54.8%
|力高地產 （01622）
|29.0
|-49.0%
|122.7
|-47.8%
|正榮地產 （06158）
|26.9
|-79.5%
|213.2
|-74.1%
|中原建業 （09982）
|22.5
|-61.5%
|110.2
|-34.5%
|祥生控股 （02599）
|20.3
|-79.6%
|154.0
|-69.0%
|大唐集團 （02117）
|19.1
|-68.6%
|120.5
|-52.8%
|銀城國際 （01628）
|14.6
|-61.6%
|65.7
|-60.3%
|上坤地產 （06900）
|12.5
|-69.7%
|56.5
|-66.2%
|景瑞控股 （01862）
|6.8
|-80.2%
|45.1
|-75.9%
|大發地產 （06111）
|5.0
|-90.0%
|37.1
|-89.3%
|陽光100 （02608）
|2.3
|-21.5%
|6.76
|-68.0%
|建發國際 （01908）
|-
|-
|480.0
|-33.5%
|瑞安房產 （00272）
|-
|-
|187.2
|54.48%
德信中國 （02019） 公布，6月合約銷售共43.5億元，按年跌53.33%；銷售面積27.3萬平方米，按年跌29.46%。上半年累計合同銷售收入約193.8億元，按年跌54.96%；銷售面積達約103.7萬平方米，按年跌49.19%。
龍光集團 （03380） 公布，6月合約銷售共37.4億元，按年跌62.71%；銷售面積達20.7萬平方米，按年跌66.23%。上半年累計合同銷售收入約303.4億元，按年跌58.8%；銷售面積達約190.7萬平方米，按年跌51.17%。
保利置業 （00119） 公布，6月份合約銷售58億元，按年少43.69%；合約銷售面積27.7萬平方米，按年少59.86%；合約均價每平方米20,921元。首6個月合約銷售165億元，按年少47.28%；累計建築面積86.2萬平方米，按年倒退51.9%；合約均價每平方米19,095元。
弘陽地產 （01996） 公布，6月份合約銷售40.94億元，按年少57.1%；合約銷售面積31.24萬平方米，按年少43.42%；合約均價每平方米13,106元，按年跌24.18%。首6個月合約銷售196.1億元，按年少60.1%；累計建築面積140.89萬平方米，按年倒退51.5%；合約均價每平方米13,919元，按年少17.74%。
新城發展 （01030） 公布，6月合約銷售共139.91億元，按年跌39.24%；銷售面積達132.13萬平方米，按年跌27.86%。上半年累計合同銷售收入約651.6億元，按年跌44.62%；銷售面積達約657.2萬平方米，按年跌39.54%。
銀城國際 （01628） 公布，6月份合約銷售14.57億元，按年少61.64%；合約銷售面積7.71萬平方米，按年少55.02%；合約均價每平方米18,886元，按年跌14.72%。首6個月合約銷售65.66億元，按年少60.29%；累計建築面積30.86萬平方米，按年倒退61.98%；合約均價每平方米21,277元，按年少44.32%。
禹州集團 （01628） 公布，6月份合約銷售40.31億元，按年少63.41%；合約銷售面積20.09萬平方米，按年少62.24%；合約均價每平方米20,062元，按年增30.96%。首6個月合約銷售209.48億元，按年少60.26%；累計建築面積114.52萬平方米，按年倒退59.75%；合約均價每平方米18,293元，按年少12.58%。
世茂集團 （00813） 公布，6月份合約銷售95億元，按年少69.35%；合約銷售面積59.37萬平方米，按年少65.89%；合約均價每平方米16,009元，按年增10.13%。首6個月合約銷售437.7億元，按年少71.35%；累計建築面積270.86萬平方米，按年倒退68.54%；合約均價每平方米16,158元，按年少89.48%。
美的置業 （03990） 公布，6月總銷售收入共約81.1億元，按年跌39.75%；銷售面積達約61萬平方米，按年跌43.73%。上半年總銷售收入約400.3億元，按年跌51.53%；銷售面積達約327.2萬平方米，按年跌52.34%。
正榮地產 （06158） 公布，6月份合約銷售26.89億元，按年少16.1%；建築面積14.4萬平方米，按年少81.76%；合約均價每平方米18,700元，按年增12.65%。首6個月合約銷售213.17億元，按年少74.1%；累計建築面積130.43萬平方米，按年倒退73.38%；合約均價每平方米16,300元，按年少12.12%。
富力地產 （02777） 公布，6月總銷售收入共約46.7億元，按年跌63%，銷售面積達約28.27萬平方米，與上月相比，銷售收入上升 14%，銷售面積下降5%。上半年總銷售收入約265億元，按年跌59.3%，銷售面積達約203.36萬平方米，按年少58.08%。
寶龍地產 （01238） 公布，6月年合約銷售額為42.2億元，按年跌60%，合約銷售面積約29萬平方米。上半年合約銷售總額為232.41億元，按年跌26.3%，合約銷售總面積為153.2萬平方米，按年少77.15%。
中海外 （00688） 公布，6月份合約銷售434.67億元，按年少16.1%；已售樓面面積183.9萬平方米，按年少34.8%。首6個月合約銷售1385.01億元，按年少33.2%；累計已售樓面面積626.43萬平方米，按年倒退40.3%。
中海外宏洋 （00081） 公布，6月份合約銷售50.72億元，按年少55.9%；合約銷售面積46.22萬平方米，按年少46.3%。首6個月合約銷售208.17億元，按年少51.9%；累計合約銷售面積199.21萬平方米，按年倒退37.5%。
中梁控股 （02772） 公布，6月份合約銷售70億元，按年少63.54%；合約銷售面積64.7萬平方米，按年少55.62%；均價每平方米10,800元，按年少18.18%。首6個月合約銷售387億元，按年少59.26%；合約銷售面積374.8萬平方米，按年少50.30%；均價10,300元，按年少18.25%。
碧桂園 （02007） 公布，6月份合同銷售345.2億元，按年少35.27%；合同銷售面積421萬平方米，按年少33.17%。首6個月合同銷售1851.2億元，按年少38.92%；累計合同銷售面積2349萬平方米，按年倒退31.93%。
陽光100 （02608） 公布，6月份合同銷售2.34億元，按年少21.48%；合同銷售面積1.40萬平方米，按年少40.86%。首6個月合同銷售6.76億元，按年少67.95%；累計合同銷售面積5.93萬平方米，按年倒退69.63%。
雅居樂 （03383） 公布，6月份預售82.7億元，按年少42.65%；建築面積66.1萬平方米，按年少28%；均價每平方米12,500元，按年少20.38%。首6個月預售394.5億元，按年少47.63%；建築面積307萬平方米，按年少36.67%；均價12,848元，按年少17.32%。
中國金茂 （00817） 公布，6月份簽約銷售190億元，按年少5%；簽約建築面積108.39萬平方米，按年少18.57%。首6個月簽約銷售698.96億元，按年少46.99%；累計簽約銷售面積368.38萬平方米，按年倒退51.03%。
融信中國 （03301） 公布，6月份總合約銷售91.03億元，按年倒退38.67%；合約銷售面積27.06萬平方米，按年倒退62.39%；合約銷售均價每平方米33,641元，按年增63.07%。首6個月累計合約銷售387.37億元，按年倒退53.3%；合約銷售面積173.3萬平方米，按年倒退57.04%；平均售價每平方米22,353元，按年增8.7%。
金地商置 （00535） 公布，6月份總合約銷售63.51億元，按年倒退35.4%；合約銷售面積31.56萬平方米，按年倒退33.5%；合約銷售均價每平方米20,100元，按年倒退28.99%。首6個月累計合約銷售269.06億元，按年倒退35.57%；合約銷售面積122.7萬平方米，按年倒退35.46%。
瑞安房地產 （00272） 公布，首6個月累計合同銷售金額為187.15億元，按年倒退54.48%；累計合同銷售面積18.53萬平方米，按年倒退21.42%；平均售價每平方米101,000元，按年增96.5%。
上坤地產 （06900） 公布，6月份總合約銷售12.5億元，按年倒退69.66%；合約銷售面積9.9萬平方米，按年倒退72.45%；合約銷售均價每平方米10,452元，按年倒退2.28%。首6個月累計合約銷售56.5億元，按年倒退66.21%；合約銷售面積46.97萬平方米，按年倒退64.49%；合約銷售均價每平方米12,022元，按年倒退4.9%。
萬科 （02202） 公布，6月份合同銷售471.9億元，按年少30.22%；合同銷售面積309.6萬平方米，按年少21.82%。首6個月合同銷售2152.9億元，按年少39.26%；合同銷售面積1290.7萬平方米，按年倒退41.11%。
中原建業 （09982） 公布，6月份總合約銷售22.48億元，按年倒退61.5%；銷售面積37.27萬平方米，按年倒退60.61%；銷售均價每平方米6,031元，按年倒退2.25%。首6個月累計合約銷售110.17億元，按年倒退34.49%；銷售面積181.33萬平方米，按年倒退36.04%；銷售均價每平方米6,076元，按年倒退2.43%。
綠城中國 （03900） 公布，6月自投項目取得銷售7,052套，按年減少23.15%，銷售額256億元，按年減少18.22%；銷售面積97萬平方米，按年減少14.91%；每平方米平均銷售價格為26,398元，按年減3.64%。首6個月累計合同銷售金額約539億元，按年倒退68.61%；累計合同銷售面積約339萬平方米，按年倒退53.18%。
融創中國 （01918） 公布，6月份合同銷售140.4億元，按年倒退82.21%；合同銷售面積112萬平方米，按年倒退78.89%；合同銷售均價每平方米12,540元，按年倒退15.73%。首6個月累計合同銷售1128.2億元，按年倒退64.83%；合同銷售面積852.1萬平方米，按年倒退61.17%；合同銷售均價每平方米13,240元，按年倒退9.44%。
金輝控股 （09993） 公布，6月份合約銷售62.5億元，按年倒退43.13%；合約銷售面積41.7萬平方米，按年倒退31.53%；合約均價每平方米15,300元，按年倒退15%。首6個月累計合約銷售243.7億元，按年倒退56.3%；合約銷售面積165.2萬平方米，按年倒退48.69%；合約均價每平方米14,800元，按年倒退14.45%。
建業地產 （00832） 公布，6月份總合約銷售29.73億元，按年倒退68.8%；銷售面積44.01萬平方米，按年倒退64.9%；銷售均價每平方米6,756元，按年倒退11%。首6個月累計合約銷售140.4億元，按年倒退54.8%；銷售面積191.49萬平方米，按年倒退52.7%；銷售均價每平方米7,332元，按年倒退4.3%。
越秀地產 （00123） 公布，6月份合同銷售142.99億元，按年增1.19倍；合同銷售面積54.33萬平方米，按年增74%。首6個月合同銷售489.14億元，按年增3%；合同銷售面積177.77萬平方米，按年倒退1%。
大唐集團 （02117） 公布，6月份總合約銷售19.1億元，按年倒退68.58%；銷售面積19.73萬平方米，按年倒退67.09%；銷售均價每平方米9,681元，按年倒退4.53%。首6個月累計合約銷售120.5億元，按年倒退52.77%；銷售面積122.05萬平方米，按年倒退51%；銷售均價每平方米9,878元，按年倒退35.35%。
合生創展 （00754） 公布，6月份總合約銷售34.02億元，按年增10.63%；合約銷售面積10.72萬平方米，按年增47.14%；物業合約銷售均價每平方米26,668元，按年倒退30.57%。首6個月累計合約銷售168.6億元，按年倒退20.57%；合約銷售面積69.53萬平方米，按年增21.05%；物業合約銷售均價每平方米22,238元，按年倒退36.59%。
旭輝控股 （00884） 公布，6月份總合同銷售34.02億元，按年倒退48.26%；合同銷售面積10.72萬平方米，按年倒退45.85%；合同銷售均價每平方米17,200元，按年倒退2.27%。首6個月累計合同銷售168.6億元，按年倒退53.62%；合同銷售面積69.53萬平方米，按年倒退48.02%；合同銷售均價每平方米22,238元，按年倒退5.26%。
中駿集團 （01966） 公布，6月份總合同銷售60.5億元，按年倒退51%；合同銷售建築面積54.25萬平方米，按年倒退35%；平均銷售價格每平方米11,153元，按年倒退24.78%。首6個月累計合同銷售325.81億元，按年倒退45%；合同銷售建築面積111.26萬平方米，按年倒退30%；平均銷售價格每平方米12,600元，按年倒退20.91%。
祥生控股 （02599） 公布，6月份總合約銷售20.28億元，按年倒退79.59%；合約銷售建築面積13.7萬平方米，按年倒退79.2%；平均合約銷售約每平方米14,808元，按年倒退18.43%。首6個月累計合約銷售154億元，按年倒退69%；合約銷售建築面積111.26萬平方米，按年倒退70.43%；平均合約銷售每平方米13,841元，按年增4.86%。
時代中國 （01233） 公布，6月份合同銷售51.8億元，按年倒退36%；銷售面積31.9萬平方米，按年少24.76%。首6個月合同銷售274.57億元，按年倒退39.49%；建築面積165.1萬平方米，按年倒退29.71%。
力高地產 （01622） 公布，6月份合同銷售29.01億元，按年倒退49%；銷售面積35.24萬平方米，按年少48.53%。首6個月合同銷售122.65億元，按年倒退47.83%；建築面積142.72萬平方米，按年倒退46.69%。
建發國際 （01908） 公布，首6個月累計合同銷售金額為480億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%。
大發地產 （06111） 公布，6月份合同銷售5億元，按年倒退90%；合同銷售面積3.11萬平方米，按年倒退89.31%，平均銷售價格約每平方米16,090元，按年倒退6.98%。首6個月累計合同銷售金額為37.1億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%；平均銷售價格約每平方米16,140元，按年減少0.54%。
景瑞控股 （01862） 公布，6月份合同銷售6.8億元，按年倒退80.23%；合同銷售面積4.38萬平方米，按年倒退77.04%；合同銷售均價15,531元，按年倒退13.89%。首6個月累計合同銷售45.09億元，按年倒退75.39%；合同銷售面積28.55萬平方米，按年倒退70.54%；合同銷售均價約每平方米15,792元，按年倒退18.29%。
合景泰富 （01813） 公布，6月份合同銷售46.81億元，按年倒退54.6%；銷售面積20.3萬平方米，按年少58.3%。首6個月合同銷售262.28億元，按年倒退53.31%；建築面積134.9萬平方米，按年倒退52.94%。
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