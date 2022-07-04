【內房銷售】力高上月銷售跌49%　一文看清6月內房銷售數字（不斷更新）

上一篇文章
【加密貨幣】泰達幣在Curve 3pool佔比65% 投資者態度謹慎
據克而瑞地產研究中心數據顯示，內地百強房企上半年累計銷售按年大減50.3%至3.05萬億元人民幣（人民幣，下同）；上半年僅9間房企銷售破千億元。
本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
|6月銷售額
|上半年銷售額
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|合景泰富 （01813）
|46.8
|-54.6%
|262.3
|-53.3%
|力高地產 （01622）
|29.0
|-49.0%
|122.7
|-47.8%
|景瑞控股 （01862）
|6.8
|-80.2%
|45.1
|-75.9%
|大發地產 （06111）
|5.0
|-90.0%
|37.1
|-89.3%
|建發國際 （01908）
|-
|-
|480.0
|-33.5%
力高地產 （01622） 公布，6月份合同銷售29.01億元，按年倒退49%；銷售面積35.24萬平方米，按年少48.53%。首6個月合同銷售122.65億元，按年倒退47.83%；建築面積142.72萬平方米，按年倒退46.69%。
建發國際 （01908） 公布，首6個月累計合同銷售金額為480億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%。
大發地產 （06111） 公布，6月份合同銷售5億元，按年倒退90%；合同銷售面積3.11萬平方米，按年倒退89.31%，平均銷售價格約每平方米16,090元，按年倒退6.98%。首6個月累計合同銷售金額為37.1億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%；平均銷售價格約每平方米16,140元，按年減少0.54%。
景瑞控股 （01862） 公布，6月份合同銷售6.8億元，按年倒退80.23%；合同銷售面積4.38萬平方米，按年倒退77.04%；合同銷售均價15,531元，按年倒退13.89%。首6個月累計合同銷售45.09億元，按年倒退75.39%；合同銷售面積28.55萬平方米，按年倒退70.54%；合同銷售均價約每平方米15,792元，按年倒退18.29%。
合景泰富 （01813） 公布，6月份合同銷售46.81億元，按年倒退54.6%；銷售面積20.3萬平方米，按年少58.3%。首6個月合同銷售262.28億元，按年倒退53.31%；建築面積134.9萬平方米，按年倒退52.94%。
更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁，
相關文章：
【內房危機】融創中國：積極制定債務解決方案 又持續專注於物業項目竣工交付、股份續停牌
【內房危機】世茂未支付今日到期10億美元債 未收到債權人加速還款通知