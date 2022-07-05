【內房銷售】中駿上月銷售跌5成　一文看清6月內房銷售數字（不斷更新）

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【美股期貨】美滙突破106關創20年高 歐元跌1%創20年低 道指期貨跌逾百點（不斷更新）
據克而瑞地產研究中心數據顯示，內地百強房企上半年累計銷售按年大減50.3%至3.05萬億元人民幣（人民幣，下同）；上半年僅9間房企銷售破千億元。
本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
|6月銷售額
|上半年銷售額
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|中駿集團 （01966）
|60.5
|-51.0%
|325.8
|-45.0%
|時代中國 （01233）
|51.8
|-36.0%
|274.6
|-39.5%
|合景泰富 （01813）
|46.8
|-54.6%
|262.3
|-53.3%
|力高地產 （01622）
|29.0
|-49.0%
|122.7
|-47.8%
|祥生控股 （02599）
|20.3
|-79.6%
|154.0
|-69.0%
|景瑞控股 （01862）
|6.8
|-80.2%
|45.1
|-75.9%
|大發地產 （06111）
|5.0
|-90.0%
|37.1
|-89.3%
|建發國際 （01908）
|-
|-
|480.0
|-33.5%
中駿集團 （01966） 公布，6月份總合同銷售60.5億元，按年倒退51%；合同銷售建築面積54.25萬平方米，按年倒退35%；平均銷售價格每平方米11,153元，按年倒退24.78%。首6個月累計合同銷售325.81億元，按年倒退45%；合同銷售建築面積111.26萬平方米，按年倒退30%；平均銷售價格每平方米12,600元，按年倒退20.91%。
祥生控股 （02599） 公布，6月份總合約銷售20.28億元，按年倒退79.59%；合約銷售建築面積13.7萬平方米，按年倒退79.2%；平均合約銷售約每平方米14,808元，按年倒退18.43%。首6個月累計合約銷售154億元，按年倒退69%；合約銷售建築面積111.26萬平方米，按年倒退70.43%；平均合約銷售每平方米13,841元，按年增4.86%。
時代中國 （01233） 公布，6月份合同銷售51.8億元，按年倒退36%；銷售面積31.9萬平方米，按年少24.76%。首6個月合同銷售274.57億元，按年倒退39.49%；建築面積165.1萬平方米，按年倒退29.71%。
力高地產 （01622） 公布，6月份合同銷售29.01億元，按年倒退49%；銷售面積35.24萬平方米，按年少48.53%。首6個月合同銷售122.65億元，按年倒退47.83%；建築面積142.72萬平方米，按年倒退46.69%。
建發國際 （01908） 公布，首6個月累計合同銷售金額為480億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%。
大發地產 （06111） 公布，6月份合同銷售5億元，按年倒退90%；合同銷售面積3.11萬平方米，按年倒退89.31%，平均銷售價格約每平方米16,090元，按年倒退6.98%。首6個月累計合同銷售金額為37.1億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%；平均銷售價格約每平方米16,140元，按年減少0.54%。
景瑞控股 （01862） 公布，6月份合同銷售6.8億元，按年倒退80.23%；合同銷售面積4.38萬平方米，按年倒退77.04%；合同銷售均價15,531元，按年倒退13.89%。首6個月累計合同銷售45.09億元，按年倒退75.39%；合同銷售面積28.55萬平方米，按年倒退70.54%；合同銷售均價約每平方米15,792元，按年倒退18.29%。
合景泰富 （01813） 公布，6月份合同銷售46.81億元，按年倒退54.6%；銷售面積20.3萬平方米，按年少58.3%。首6個月合同銷售262.28億元，按年倒退53.31%；建築面積134.9萬平方米，按年倒退52.94%。
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