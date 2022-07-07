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【內房銷售】中海外上月銷售少16%　一文看清6月內房銷售數字（不斷更新）

股市 21:41 2022/07/07

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【內房銷售】大發上月銷售挫9成　一文看清6月內房銷售數字（不斷更新）

據克而瑞地產研究中心數據顯示，內地百強房企上半年累計銷售按年大減50.3%至3.05萬億元人民幣（人民幣，下同）；上半年僅9間房企銷售破千億元。

本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫5月內房銷售，看【下一頁】

  6月銷售額 上半年銷售額
  億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
萬科       （02202） 471.9 -30.2% 2152.9 -39.3%
中海外    （00688） 434.7 -16.1% 1385.0 -33.2%
碧桂園    （02007） 345.2 -35.3% 1851.2 -38.9%
綠城中國 （03900） 256.0 -18.2% 849.0 -68.6%
中國金茂 （00817） 190.0 -5.0% 699.0 -47.0%
越秀地產 （00123） 143.0 119.0% 489.14 3.0%
融創中國 （01918） 140.4 -82.2% 1128.2 -64.8%
旭輝控股 （00884） 135.0 -48.3% 631.4 -53.6%
融信中國 （03301） 91.0 -38.7% 387.4 -53.3%
雅居樂    （03383） 82.7 -42.7% 394.5 -47.6%
中梁控股 （02772） 70.0 -63.5% 387.0 -59.3%
金地商置 （00535） 63.5 -35.4% 269.1 -35.6%
金輝控股 （09993） 62.5 -43.1% 243.7 -56.3%
中駿集團 （01966） 60.5 -51.0% 325.8 -45.0%
時代中國 （01233） 51.8 -36.0% 274.6 -39.5%
中海外宏洋 （00081） 50.7 -55.9% 208.2 -51.9%
合景泰富 （01813） 46.8 -54.6% 262.3 -53.3%
合生創展 （00754） 34.02 10.63% 168.6 -20.6%
建業地產 （00832） 29.7 -68.8% 140.4 -54.8%
力高地產 （01622） 29.0 -49.0% 122.7 -47.8%
中原建業 （09982） 22.5 -61.5% 110.2 -34.5%
祥生控股 （02599） 20.3 -79.6% 154.0 -69.0%
大唐集團 （02117） 19.1 -68.6% 120.5 -52.8%
上坤地產 （06900） 12.5 -69.7% 56.5 -66.2%
景瑞控股 （01862） 6.8 -80.2% 45.1 -75.9%
大發地產 （06111） 5.0 -90.0% 37.1 -89.3%
陽光100 （02608） 2.34 -21.5% 6.76 -68.0%
建發國際 （01908） - - 480.0 -33.5%
瑞安房產 （00272） - - 187.15 54.48%

中海外 （00688）  公布，6月份合約銷售434.67億元，按年少16.1%；已售樓面面積183.9萬平方米，按年少34.8%。首6個月合約銷售1385.01億元，按年少33.2%；累計已售樓面面積626.43萬平方米，按年倒退40.3%。

中海外宏洋 （00081）  公布，6月份合約銷售50.72億元，按年少55.9%；合約銷售面積46.22萬平方米，按年少46.3%。首6個月合約銷售208.17億元，按年少51.9%；累計合約銷售面積199.21萬平方米，按年倒退37.5%。

中梁控股 （02772） 公布，6月份合約銷售70億元，按年少63.54%；合約銷售面積64.7萬平方米，按年少55.62%；均價每平方米10,800元，按年少18.18%。首6個月合約銷售387億元，按年少59.26%；合約銷售面積374.8萬平方米，按年少50.30%；均價10,300元，按年少18.25%。

碧桂園 （02007）  公布，6月份合同銷售345.2億元，按年少35.27%；合同銷售面積421萬平方米，按年少33.17%。首6個月合同銷售1851.2億元，按年少38.92%；累計合同銷售面積2349萬平方米，按年倒退31.93%。

陽光100 （02608） 公布，6月份合同銷售2.34億元，按年少21.48%；合同銷售面積1.40萬平方米，按年少40.86%。首6個月合同銷售6.76億元，按年少67.95%；累計合同銷售面積5.93萬平方米，按年倒退69.63%。

雅居樂 （03383） 公布，6月份預售82.7億元，按年少42.65%；建築面積66.1萬平方米，按年少28%；均價每平方米12,500元，按年少20.38%。首6個月預售394.5億元，按年少47.63%；建築面積307萬平方米，按年少36.67%；均價12,848元，按年少17.32%。

中國金茂 （00817） 公布，6月份簽約銷售190億元，按年少5%；簽約建築面積108.39萬平方米，按年少18.57%。首6個月簽約銷售698.96億元，按年少46.99%；累計簽約銷售面積368.38萬平方米，按年倒退51.03%。

融信中國 （03301） 公布，6月份總合約銷售91.03億元，按年倒退38.67%；合約銷售面積27.06萬平方米，按年倒退62.39%；合約銷售均價每平方米33,641元，按年增63.07%。首6個月累計合約銷售387.37億元，按年倒退53.3%；合約銷售面積173.3萬平方米，按年倒退57.04%；平均售價每平方米22,353元，按年增8.7%。

金地商置 （00535） 公布，6月份總合約銷售63.51億元，按年倒退35.4%；合約銷售面積31.56萬平方米，按年倒退33.5%；合約銷售均價每平方米20,100元，按年倒退28.99%。首6個月累計合約銷售269.06億元，按年倒退35.57%；合約銷售面積122.7萬平方米，按年倒退35.46%。

瑞安房地產 （00272） 公布，首6個月累計合同銷售金額為187.15億元，按年倒退54.48%；累計合同銷售面積18.53萬平方米，按年倒退21.42%；平均售價每平方米101,000元，按年增96.5%。

上坤地產 （06900） 公布，6月份總合約銷售12.5億元，按年倒退69.66%；合約銷售面積9.9萬平方米，按年倒退72.45%；合約銷售均價每平方米10,452元，按年倒退2.28%。首6個月累計合約銷售56.5億元，按年倒退66.21%；合約銷售面積46.97萬平方米，按年倒退64.49%；合約銷售均價每平方米12,022元，按年倒退4.9%。

萬科 （02202） 公布，6月份合同銷售471.9億元，按年少30.22%；合同銷售面積309.6萬平方米，按年少21.82%。首6個月合同銷售2152.9億元，按年少39.26%；合同銷售面積1290.7萬平方米，按年倒退41.11%。

中原建業 （09982） 公布，6月份總合約銷售22.48億元，按年倒退61.5%；銷售面積37.27萬平方米，按年倒退60.61%；銷售均價每平方米6,031元，按年倒退2.25%。首6個月累計合約銷售110.17億元，按年倒退34.49%；銷售面積181.33萬平方米，按年倒退36.04%；銷售均價每平方米6,076元，按年倒退2.43%。

綠城中國 （03900） 公布，6月自投項目取得銷售7,052套，按年減少23.15%，銷售額256億元，按年減少18.22%；銷售面積97萬平方米，按年減少14.91%；每平方米平均銷售價格為26,398元，按年減3.64%。首6個月累計合同銷售金額約539億元，按年倒退68.61%；累計合同銷售面積約339萬平方米，按年倒退53.18%。

融創中國 （01918） 公布，6月份合同銷售140.4億元，按年倒退82.21%；合同銷售面積112萬平方米，按年倒退78.89%；合同銷售均價每平方米12,540元，按年倒退15.73%。首6個月累計合同銷售1128.2億元，按年倒退64.83%；合同銷售面積852.1萬平方米，按年倒退61.17%；合同銷售均價每平方米13,240元，按年倒退9.44%。

金輝控股 （09993） 公布，6月份合約銷售62.5億元，按年倒退43.13%；合約銷售面積41.7萬平方米，按年倒退31.53%；合約均價每平方米15,300元，按年倒退15%。首6個月累計合約銷售243.7億元，按年倒退56.3%；合約銷售面積165.2萬平方米，按年倒退48.69%；合約均價每平方米14,800元，按年倒退14.45%。

建業地產 （00832）  公布，6月份總合約銷售29.73億元，按年倒退68.8%；銷售面積44.01萬平方米，按年倒退64.9%；銷售均價每平方米6,756元，按年倒退11%。首6個月累計合約銷售140.4億元，按年倒退54.8%；銷售面積191.49萬平方米，按年倒退52.7%；銷售均價每平方米7,332元，按年倒退4.3%。

越秀地產 （00123） 公布，6月份合同銷售142.99億元，按年增1.19倍；合同銷售面積54.33萬平方米，按年增74%。首6個月合同銷售489.14億元，按年增3%；合同銷售面積177.77萬平方米，按年倒退1%。

大唐集團 （02117） 公布，6月份總合約銷售19.1億元，按年倒退68.58%；銷售面積19.73萬平方米，按年倒退67.09%；銷售均價每平方米9,681元，按年倒退4.53%。首6個月累計合約銷售120.5億元，按年倒退52.77%；銷售面積122.05萬平方米，按年倒退51%；銷售均價每平方米9,878元，按年倒退35.35%。

合生創展 （00754） 公布，6月份總合約銷售34.02億元，按年增10.63%；合約銷售面積10.72萬平方米，按年增47.14%；物業合約銷售均價每平方米26,668元，按年倒退30.57%。首6個月累計合約銷售168.6億元，按年倒退20.57%；合約銷售面積69.53萬平方米，按年增21.05%；物業合約銷售均價每平方米22,238元，按年倒退36.59%。

旭輝控股 （00884） 公布，6月份總合同銷售34.02億元，按年倒退48.26%；合同銷售面積10.72萬平方米，按年倒退45.85%；合同銷售均價每平方米17,200元，按年倒退2.27%。首6個月累計合同銷售168.6億元，按年倒退53.62%；合同銷售面積69.53萬平方米，按年倒退48.02%；合同銷售均價每平方米22,238元，按年倒退5.26%。

中駿集團 （01966） 公布，6月份總合同銷售60.5億元，按年倒退51%；合同銷售建築面積54.25萬平方米，按年倒退35%；平均銷售價格每平方米11,153元，按年倒退24.78%。首6個月累計合同銷售325.81億元，按年倒退45%；合同銷售建築面積111.26萬平方米，按年倒退30%；平均銷售價格每平方米12,600元，按年倒退20.91%。

祥生控股 （02599） 公布，6月份總合約銷售20.28億元，按年倒退79.59%；合約銷售建築面積13.7萬平方米，按年倒退79.2%；平均合約銷售約每平方米14,808元，按年倒退18.43%。首6個月累計合約銷售154億元，按年倒退69%；合約銷售建築面積111.26萬平方米，按年倒退70.43%；平均合約銷售每平方米13,841元，按年增4.86%。

時代中國 （01233） 公布，6月份合同銷售51.8億元，按年倒退36%；銷售面積31.9萬平方米，按年少24.76%。首6個月合同銷售274.57億元，按年倒退39.49%；建築面積165.1萬平方米，按年倒退29.71%。

力高地產 （01622） 公布，6月份合同銷售29.01億元，按年倒退49%；銷售面積35.24萬平方米，按年少48.53%。首6個月合同銷售122.65億元，按年倒退47.83%；建築面積142.72萬平方米，按年倒退46.69%。

建發國際 （01908） 公布，首6個月累計合同銷售金額為480億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%。

大發地產 （06111） 公布，6月份合同銷售5億元，按年倒退90%；合同銷售面積3.11萬平方米，按年倒退89.31%，平均銷售價格約每平方米16,090元，按年倒退6.98%。首6個月累計合同銷售金額為37.1億元，按年倒退33.5%；累計合同銷售面積248萬平方米，按年倒退36%；平均銷售價格約每平方米16,140元，按年減少0.54%。

景瑞控股 （01862） 公布，6月份合同銷售6.8億元，按年倒退80.23%；合同銷售面積4.38萬平方米，按年倒退77.04%；合同銷售均價15,531元，按年倒退13.89%。首6個月累計合同銷售45.09億元，按年倒退75.39%；合同銷售面積28.55萬平方米，按年倒退70.54%；合同銷售均價約每平方米15,792元，按年倒退18.29%。

合景泰富 （01813） 公布，6月份合同銷售46.81億元，按年倒退54.6%；銷售面積20.3萬平方米，按年少58.3%。首6個月合同銷售262.28億元，按年倒退53.31%；建築面積134.9萬平方米，按年倒退52.94%。

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