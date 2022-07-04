【互聯互通】中銀香港鄂志寰：「互換通」將進一步鞏固香港國際金融中心地位

香港證監會、香港金融管理局、中國人民銀行今聯合公告宣布互換通（Swap Connect）擬在6個月後正式啟動。中銀香港 （02388） 首席經濟學家鄂志寰表示，在香港回歸25周年，亦是債券通開通5周年之際，「互換通」業務宣布啟動，標誌着內地與香港互聯互通合作的又一項重要舉措落地，將進一步鞏固香港國際金融中心地位。

鄂表示，「互換通」以人民幣利率互換為試點產品，通過內地和香港金融市場基礎設施連接，使投資者能夠在不改變交易習慣、有效遵從內地和香港相關市場法律法規的前提下，便捷完成人民幣利率互換的交易和集中清算，秉承了互聯互通將市場安全性、投資者便利性作為重要考量的機制設計。在目前境外投資者持債規模擴大，利用衍生品管理利率風險需求持續增加的背景下，推出「互換通」既是順勢而為，也讓內地和香港互聯互通機制可交易品種更為全面，激發新活力。

鄂認為，「互換通」的推出將有利於投資者管理利率風險，減少利率波動對其持有債券價值的影響，平緩資金跨境流動。推出「互換通」後，境外機構的不同投資需求增加，有助於提升市場流動性，促進內地和香港金融市場共同發展。此外，「互換通」的推出是強化香港國際資產管理中心及風險管理中心功能的具體落實，有利於增強香港作為國際金融中心的吸引力，進一步深化內地與香港金融市場合作。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：

【人民幣國際化】余偉文：互換通助外資管理債券通風險 人行：連同貨幣互換協議升級提升港聯接能力

【互聯互通】中港監管機構擬明年初推「互換通」、買賣利率衍生工具 初期先開北向通