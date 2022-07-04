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【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍

股樓投資 18:40 2022/07/04

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比亞迪（01211）公布，上月新能源汽車總銷量按年升2.2倍至13.4萬輛，總計上半年銷量按年大升3.1倍至64.1萬輛，超越競爭對手特斯拉（Tesla，美﹕TSLA）同期銷量約56.5萬輛，成全球銷量冠軍。比亞迪今日（4日）表現反覆，曾跌2.2%，低見307元，仍企穩300元關口之上，午後見回升，收報315.8元，微升0.6%，成交額15.5億元。

同場加映﹕【青姐話】向上游 唔使愁

期內，6月新能源車產量達13.5萬輛，按年也升2.2倍；上半年累計銷量64.5萬輛，按年升3.1倍。

瑞信發表研究報告指，比亞迪今年6月銷量符合預期且創歷史新高，相信增長主要由於上海解除封鎖，推動部分供應復甦之外，亦使集團上海的交付中心重新運作，而該中心去年貢獻集團總銷售6%。該行重申，予其「跑贏大市」評級，目標價368元。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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記者：郭秀慧

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比亞迪股份（01211） 港股 大行報告 汽車 目標價 Tesla

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