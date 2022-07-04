【加密貨幣】泰達幣在Curve 3pool佔比65%　投資者態度謹慎

▲ 【加密貨幣】彭博社：泰達幣仍未能讓市場放心 流動性依然高企

彭博社引述消息指，最大的穩定幣泰達幣（美： Tether，USDT）的支持者再保證，該代幣有充足的儲備支持並且運作順利，但仍不足以讓市場放心。截至周五，在3pool Curve (DAI、USDC、USDT)中，USDT流動性佔總量的 65%。加密投資平台Mudrex的首席執行官Edul Patel表示，USDT供應量增加，投資者對持有USDT持謹慎態度。CoinGecko數據顯示，USDT的市值本周下跌了約6億美元，自TerraUSD危機前的跌幅，已降至約170億美元。

USDT的佔比在5月6日為29.9%，TerraUSD（UST）在5月8日出現與美元「脫鈎」後，該佔比在5月12日飆升至 82%。雖然其後USDT的佔比有所下降，但仍遠高於TerraUSD危機前的水平。

自5月8日TerraUSD脫鉤後，監管官員對加密貨幣空間進行了更嚴格的審查，導致投資者對USDT感到不滿。《華爾街日報》周一引 Genesis Global Trading Inc.機構銷售主管Leon Marshall的話指，過去一個月賣空者增加了對USDT的押注。