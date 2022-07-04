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【帶你睇盤】西九知名藍籌屋苑　雅裝兩房呎價僅1.2萬　平過新界新盤

股樓投資 18:37 2022/07/04

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不少人鍾情住市區，因為配套較好，但市區新盤樓價貴，若不嫌舊，其實藍籌屋苑亦有平價之選。今次美聯物業推介的屋苑為美孚新邨，屋苑最大賣點是鄰近港鐵美孚站，衣食住行皆方便，而且是本港著名屋苑。 

放盤單位為2期吉利徑5至7號低層C室，兩房套加工人房間隔，實用面積637平方呎，目前叫價770萬元，實用呎價約12,088元。從代理提供的相片可見，單位有雅致裝修，但位於低層。

放盤單位 美孚新邨 2期 吉利徑5-7號低層C室（物業編號:BE47917398）
實用面積 637平方呎
間隔 2房套+工人房
叫價 770萬元
賣點 賣點：清靜內園景、地下大堂出入、近地鐵站、近萬事達廣場、近街市、民生店舗林立、方便住戶購買日常生活所需、室內所有傢私已經清空
    點擊圖片放大
    +13
    +12

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3nUNZxr

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美孚新邨 利嘉閣 美聯物業

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