【帶你睇盤】西九知名藍籌屋苑　雅裝兩房呎價僅1.2萬　平過新界新盤

不少人鍾情住市區，因為配套較好，但市區新盤樓價貴，若不嫌舊，其實藍籌屋苑亦有平價之選。今次美聯物業推介的屋苑為美孚新邨，屋苑最大賣點是鄰近港鐵美孚站，衣食住行皆方便，而且是本港著名屋苑。

放盤單位為2期吉利徑5至7號低層C室，兩房套加工人房間隔，實用面積637平方呎，目前叫價770萬元，實用呎價約12,088元。從代理提供的相片可見，單位有雅致裝修，但位於低層。

放盤單位 美孚新邨 2期 吉利徑5-7號低層C室（物業編號:BE47917398） 實用面積 637平方呎 間隔 2房套+工人房 叫價 770萬元 賣點 賣點：清靜內園景、地下大堂出入、近地鐵站、近萬事達廣場、近街市、民生店舗林立、方便住戶購買日常生活所需、室內所有傢私已經清空

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