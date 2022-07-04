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【香港興業480】「查氏第三代」查燿中事隔9年再加入香港興業任非執董

股市 18:15 2022/07/04

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【香港興業480】「查氏第三代」查燿中事隔9年再加入香港興業任非執董

香港興業 （00480） 發公告指，將委任查燿中為非執董，周一（4日）起生效。查燿中為香港興業查主席懋成兒子，副主席王查美龍及非執行董事查懋德先生之姪兒

作為「查氏第三代」的查燿中早在2010年曾加入香港興業擔任執行董事兼亞太業務部總監，但其後於2013年7月離任，今次是事隔約9年重返香港興業董事會。

現年48歲的查燿中為Seradac Foundation創辦人及主席，並曾出任高富諾的行政總裁及董事、瑞銀環球資產管理之董事總經理及全球房地產大中華區主管，以及瑞銀、金地集團之聯席行政總裁。

現為Urban Land Institute、西九文化區管理局及旗下之M+博物館、大館文化藝術有限公司董事局成員。

查燿中非執行董事基本袍金每年10萬元，額外支付予提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會每名委員每年10萬元，以及支付予公司審核委員會每名委員每年15萬元。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材**

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