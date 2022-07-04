【抗衡蘋果】華為推防丟追蹤器Huawei Tag　單售99人民幣

▲ 華為發布了旗下首個防丟追蹤器產品Huawei Tag。

華為（Huawei）今舉行發布會，除了宣布推出全新的nova 10系列，該企也發布了旗下首個防丟追蹤器產品Huawei Tag。其用途與蘋果推出的AirTag相當類似，主要用作「尋找」其它華為裝置的位置。

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根據華為的介紹，Huawei Tag產品薄至5.6毫米、重6克，具備IP67防塵防水機能和超過一年的續航力。另外，產品支援近距離尋找，有最大92dB的響鬧能讓用戶循聲辨位。而且設有快速提醒模式，物品遺落15秒，配對的手機上就會彈出警報。

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華為強調，位置資訊都會經過加密，可雙向匿名。若有陌生Huawei Tag出現，也會觸發警報，作安全提醒。

Huawei Tag單個售價為99人民幣（約116港元），四件組合裝售價299人民幣（約350港元），將於7月30日正式在內地率先開售。

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責任編輯：曾曉汶

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