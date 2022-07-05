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澳洲企業年薪50萬請清潔工 無需經驗都唔夠人

環球社會熱點 08:05 2022/07/05

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澳洲面臨勞動力不足問題，各個行業不惜工本招攬新員工。但有清潔公司苦於難招聘清潔工人，即使出動銀彈攻勢，把時薪大幅加至45澳元（242港元）、年薪最低有9.3萬澳元（50萬港元），但至今仍未請夠人。據悉，澳洲多個工種出現缺乏人手情況。

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位於澳洲悉尼的Absolute Domestics清潔公司經理維斯（Joy Vess）表示，公司自去年年中開始一直缺乏清潔工人，個別地區包括Bondi、Manl甚至完全請唔到人，無法接下當地企業的清潔服務。

維斯稱，公司在九個月前把清潔時薪加至35澳元（188港元），但仍然乏人問津，於是早前把時薪大幅提高至45澳元（242港元），意味全職清潔工年薪起點最少享9.3萬澳元（50萬港元）、平均月薪7,750澳元（4.2萬港元）。雖然清潔薪金大幅提高，但維斯指部分地區仍然難請人，她呼籲澳洲政府放寬留學生工作時數。

超模妻怪梅鐸電郵通知離婚 離婚原因料關梅鐸仔女事 【下一頁】

此外，澳洲多個工種都面臨人手短缺情況，紛紛提供高薪及福利招聘人手。例如當地採礦業開價約8萬英鎊（76萬港元）及7,000英鎊（6.7萬港元）合約獎金請人、昆士蘭州的汽車工人年薪最少為14萬澳元（75萬港元）。

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責任編輯：郭麗明

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