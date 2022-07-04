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豪廷峰三房租金重返2014年水平　代理：缺乏商務租客所致

股樓投資 18:29 2022/07/04

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受疫情影響，香港仍未通關，商務租客量減，以致大單位租金持續下跌。北角豪廷峰有三房單位日前錄租賃成交，租金水平重返至2014年水平。 

中原地產林龍南透露，豪廷峰2座高層A室，實用面積848平方呎，三房間隔，望山景，月租原叫價41,000元，終減租2,000元，以39,000元租出，實用呎價46元，重返至2014年年初水平。代理解釋指，市場缺乏商務租客，所以租金下跌，重返2014年年初水平。   

資料顯示，原業主於2001年5月以740萬元買入單位，持貨21年，以目前月租39,000元計，租金回報率約6.3厘。

【多圖】佳悅採用「薄利多銷」策略　折實價345.9萬起　2022年最平入場價新盤【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 北角 豪廷峰

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