豪廷峰三房租金重返2014年水平　代理：缺乏商務租客所致

受疫情影響，香港仍未通關，商務租客量減，以致大單位租金持續下跌。北角豪廷峰有三房單位日前錄租賃成交，租金水平重返至2014年水平。

中原地產林龍南透露，豪廷峰2座高層A室，實用面積848平方呎，三房間隔，望山景，月租原叫價41,000元，終減租2,000元，以39,000元租出，實用呎價46元，重返至2014年年初水平。代理解釋指，市場缺乏商務租客，所以租金下跌，重返2014年年初水平。

資料顯示，原業主於2001年5月以740萬元買入單位，持貨21年，以目前月租39,000元計，租金回報率約6.3厘。

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